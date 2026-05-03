조정식, 대통령 정무특보직 사퇴…李대통령 "함께해줘서 감사"

차기 국회의장 도전에 나선 더불어민주당 조정식 의원이 3일 대통령 정무특별보좌관직을 내려놨다.



당내 최다선(6선)인 조 의원은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이제는 더 담대한 길 앞에 서고자 한다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 3월 27일 청와대에서 조정식 대통령 정무특별보좌관에게 위촉장 수여 후 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "작년 12월 28일 임명 이후 4개월, 당·정·청을 하나로 잇는 소통의 가교로, 막중한 책임감으로 일했다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 집권 여당이 한 호흡으로 가도록, 국정 현안의 길목마다 엇박자 없이 조율해왔다"고 돌아봤다.



이어 "국민주권 국회, 민생 국회를 향한 발걸음을 더 낮은 자세로, 힘차게 내딛겠다"며 "6선의 검증된 안정감으로, 국민이 주신 소명에 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.



이에 대해 이재명 대통령은 자신의 엑스 계정에 조 의원의 게시글을 공유한 뒤 "그간 수고 많으셨다"며 "언제나 함께 해주셨는데 진심으로 감사하다"고 적었다.



조 의원은 오는 4일 당내 국회의장 경선에 후보로 등록할 예정이다.



민주당은 11∼12일 권리당원 온라인 투표(20%)와 13일 당일 의원 현장 투표(80%)를 통해 차기 국회의장 후보를 선출한다.



조 의원을 포함해 5선인 김태년·박지원 의원이 후보군으로 꼽히고 있다.

<연합>

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