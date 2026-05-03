22년 만의 EPL 우승에 20년 만의 UCL 결승 진출까지? 아스널, ‘더블’이 보인다…풀럼 3-0으로 대파하며 맨시티와 승점차 6

“22년 만의 EPL 우승이 보인다”

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 아스널이 2003∼2004 ‘무패 우승’ 이후 22년 만의 리그 우승에 한 발자국 더 다가섰다.

빅토르 요케레스. EPA연합뉴스

아스널은 3일 열린 풀럼과의 2025∼2026 EPL 경기에서 혼자서 2골 1도움을 몰아친 빅토르 요케레스의 맹활약을 앞세워 3-0 대승을 거뒀다. 이번 승리로 승점 76(23승7무5패)이 된 아스널은 두 경기를 덜 치른 2위 맨체스터 시티(승점 70, 21승7무5패)와의 승점 차를 6점으로 벌렸다.

리그 종료까지 단 3경기만을 남겨둔 아스널은 이번 라운드 승리로 우승 레이스에서 절대적으로 유리한 고지를 점했다. 특히 이날 3점 차 대승은 우승 향방의 변수가 될 수 있는 ‘골 득실’ 싸움에서도 큰 힘이 될 것으로 보인다. 이날 경기 전까지 골 득실은 아스널이 +38, 맨시티는 +37이었으나 이날 아스널이 3골 차 승리를 따내면서 ‘+41’로 맨시티보다 골 득실에서 4골을 앞서게 됐다.

아울러 향후 대진 역시 아스널이 다소 유리한 모양새다. 아스널이 남은 세 경기에서 웨스트햄(17위), 번리(19위), 크리스털 팰리스(14위) 등 하위권 팀들을 만나는 반면 추격자 맨시티는 에버턴(11위), 애스턴 빌라(5위) 등 까다로운 상대들을 차례로 만난다.

레안드로 트로사르(오른쪽). AP연합뉴스

아스널이 이번 시즌 선두를 지켜내 우승한다면, 아르센 벵거 감독이 지휘하고 티에리 앙리-데니스 베르캄프 투톱이 이끌던 시절인 2003∼2004시즌 '무패 우승' 이후 22년 만에 EPL 정상에 등극하게 된다. 아스널은 최근 3시즌 연속 우승권에 근접하고도 번번이 2위에 머물렀던 만큼, 이번에야말로 ‘준우승 징크스’를 깨겠다는 각오다.

풀럼전에서 요케레스와 부카요 사카의 콤비 플레이가 빛났다. 전반 9분, 지난 3월 이후 첫 선발 출전한 사카가 오른쪽 측면을 허문 뒤 문전으로 낮게 깔아 보낸 크로스를 요케레스가 침착하게 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다. 이어 전반 40분에는 요케레스가 뒷공간을 침투한 후 사카에게 패스를 연결했고, 사카가 대포알 왼발 슈팅으로 직접 골망을 흔들며 2-0으로 격차를 벌렸다.

사진=로이터연합뉴스

사진=로이터연합뉴스

아스널의 공세는 멈추지 않았다. 요케레스는 전반 추가시간 4분, 레안드로 트로사르의 크로스를 헤더로 연결해 멀티 골을 완성하며 승부에 쐐기를 박았다. 이후 아스널은 안정적으로 리드를 지켜내며 승리를 확정 지었다.

경기 종료 후 축구 통계 전문 매체 '옵타'는 아스널의 우승 확률을 79.7％까지 상향 조정했다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 인터뷰에서 “챔피언스리그 원정 여파로 힘든 일정이었음에도 선수들이 승리에 대한 굶주림을 증명했다”며 만족감을 드러냈다.

미켈 아르테타 아스널 감독. EPA연합뉴스

아스널은 2025∼2026 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL)에서도 4강에 올라있다. 지난달 30일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 4강 1차전에선 아틀레티코 마드리드와 1-1로 비겼다. 6일 영국 잉글랜드 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열리는 2차전 홈 경기에서 승리할 경우 20년 만에 UCL 결승에 오르게 된다. 아스널은 구단 역사상 첫 UCL 결승이었던 2005∼2006 UCL 결승에서는 바르셀로나에 패해 준우승에 그친 바 있다.

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