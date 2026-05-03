이현이, 목주름 보톡스 고백…"노화 '최대 난제'"

모델 이현이가 목주름 보톡스 시술을 받았다고 고백했다.

2일 유튜브 채널 '워킹맘 이현이'에는 '패션쇼 전 노화 비상! 긴급 관리 돌입한 이현이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이현이. 유튜브 캡처

공개된 영상에는 행사를 앞두고 관리에 나선 이현이의 모습이 담겼다.

이현이는 "관리를 해야겠더라. 패션쇼가 한 달이 좀 안 남았다. 머리부터 발끝까지 관리해야 한다"라고 말했다.

그는 "다이어트에 스트레스를 받는 스타일은 아니다. 다이어트나 체형 관리는 안 먹고 운동하면 되는데 진짜 힘든 게 노화다. 거스를 수 없는 최대의 난제다"라고 했다.

이어 이현이는 목주름 관리를 위해 피부과를 찾았다.

이현이는 목주름에 대해 "되게 어릴 적부터 있었다. 목이 긴 편이고 게 목뼈가 조금 돌출된 스타일이다. 뭐가 생기면 도드라진다"라고 말했다.

이후 이현이는 피부과에서 목주름 관리를 위한 시술을 받았다.

이현이는 "너무 좋다. 말을 할 때 목 근육을 많이 쓴다더라. 그래서 스킨 부스터를 맞고, 근육을 덜 쓰게 보톡스를 살짝씩 놔주셨다"라고 설명했다.

<뉴시스>

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