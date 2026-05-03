월급서 이미 빠진다…연금 지출 ‘GDP 41.4%’가 말한 냉혹한 현실 [숫자 뒤의 진실]

월급명세서를 펼치면 국민연금 보험료는 늘 조용히 한쪽에 찍혀 있다. 카드 결제처럼 알림이 울리는 것도 아니고, 대출이자처럼 매달 따로 챙겨보는 항목도 아니다. 그래서 많은 사람이 그냥 지나친다. 하지만 올해부터 그 숫자는 달라졌다.

고령인구 비중은 2025년 20.3%를 기록한 데 이어 2050년 40%를 넘어설 전망이다. 게티이미지

3일 보건복지부와 국민연금공단에 따르면 2026년 국민연금 보험료율은 기존 9%에서 9.5%로 올랐다. 이후 매년 0.5%포인트씩 인상돼 2033년에는 13%에 도달한다.

국민연금 전체 가입자 월 평균소득 309만원을 기준으로 보면 사업장가입자는 월 7700원, 지역가입자는 월 1만5400원가량 부담이 늘어난다.

몇천원, 몇만원으로 보일 수 있다. 그러나 이 변화는 단순한 공제액 증가가 아니다. 한국 사회가 앞으로 감당해야 할 노후 비용이 개인의 월급명세서 위에 먼저 찍히기 시작했다는 뜻에 가깝다.

동네 경로당에서는 이제 70대를 ‘젊은 축’으로 부르는 일이 낯설지 않다. 90대 어르신이 70대에게 일을 부탁하고, 80대가 “아직 막내”라는 말을 듣는다.

오래 사는 일은 분명 축복이다. 문제는 그 시간을 버티는 비용이다. 그 비용은 이미 일하는 세대의 월급과 세금, 보험료 안에서 움직이고 있다.

국가데이터처 장래인구추계에 따르면 한국의 65세 이상 고령인구 비중은 2025년 20.3%로 올라섰다. 2050년에는 40%를 넘어설 전망이다.

지금보다 거의 두 배다. 문제는 노인이 많아진다는 사실 그 자체가 아니다. 그 속도를 월급과 세금, 연금 재정이 따라갈 수 있느냐다.

◆국민연금 지출, 이미 50조원 넘었다

국민연금 지출은 이미 눈에 띄게 커졌다. 국민연금공단 공표통계에 따르면 국민연금기금 지출금액은 2024년 44조5384억원에서 2025년 50조4808억원으로 늘었다. 처음으로 50조원을 넘어선 것이다.

이 숫자는 단순한 회계 항목이 아니다. 베이비붐 세대 은퇴가 본격화되면서 앞으로 매년 더 많은 사람이 연금을 받는 구조로 들어섰다는 의미다.

받는 사람은 늘고, 내는 사람은 줄어든다. 연금 문제가 어려운 이유는 여기에 있다. 지출 규모도 문제지만, 더 큰 문제는 증가 속도다.

물론 국민연금 기금이 당장 나빠지기만 한 것은 아니다. 국민연금공단은 2025년 한 해 기금 운용으로 231조6000억원을 벌었고, 기금 적립금은 1458조원으로 늘었다고 밝혔다. 잠정 수익률도 18.82%로 기금 설치 이후 최고 수준이었다. 다만 운용 성과가 좋았다는 사실과 지출 구조가 빠르게 늙어간다는 사실은 별개다.

주식시장이 매년 같은 수익률을 보장해 주지는 않는다. 반면 고령화는 이미 상당 부분 정해진 인구 흐름이다. 투자 성과는 흔들릴 수 있지만, 은퇴자는 계속 늘어난다.

◆속도가 더 큰 경고다

국제통화기금(IMF)도 이 지점을 짚었다. IMF 2026년 4월 재정 모니터에 따르면 한국의 연금 지출은 2025년부터 2030년 사이 GDP 대비 0.7%포인트 증가할 것으로 전망됐다.

같은 기간 미국은 0.5%포인트, 독일은 0.3%포인트, 일본은 0.2%포인트로 제시됐다. 한국의 증가폭이 더 크다.

현재 연금 지출 규모만 보면 한국은 아직 다른 선진국보다 낮아 보일 수 있다. 그러나 속도만 놓고 보면 이미 주요 선진국을 앞지르고 있다.

한국은 고령화가 늦게 시작됐지만, 진행 속도는 빠르다. 오랜 기간에 걸쳐 고령사회로 이동한 국가들과 달리, 한국은 한 세대 안에서 생산가능인구 감소와 노인 인구 증가를 동시에 겪고 있다.

연금 재정에는 이 속도가 그대로 압박으로 돌아온다. 올해 50조원을 넘긴 국민연금기금 지출은 앞으로 60조원, 70조원, 100조원대로 커질 수 있다. 그 과정에서 보험료율, 지급 시점, 지급 기준을 둘러싼 논의는 다시 열릴 수밖에 없다.

◆‘GDP 41.4%’는 한 해 지출이 아니다

가장 오해하기 쉬운 숫자는 ‘GDP 41.4%’다. 이 말은 한국이 매년 GDP의 41.4%를 연금으로 쓴다는 뜻이 아니다.

IMF가 제시한 수치는 2025년부터 2050년까지 연금 지출 증가분을 현재가치로 환산했을 때, 그 규모가 GDP의 41.4% 수준이라는 의미다. 한 해 지출이 아니라 앞으로 추가로 쌓일 부담을 지금 기준으로 당겨 본 숫자다.

그래도 가볍게 볼 수 없다. 한 해 경제 규모의 상당 부분에 해당하는 부담이 미래 연금 지출 증가분으로 잡힌다는 뜻이기 때문이다.

이 지표에서 한국은 G20 선진국 중 가장 높았다. G7 평균은 11.7%, G20 선진국 평균은 12.2%였다. 한국의 41.4%는 단순히 ‘연금이 많이 든다’는 말보다 훨씬 무겁다. 노후 비용이 얼마나 빠른 속도로 재정의 중심으로 들어오고 있는지를 보여주는 숫자다.

연금은 세대 간 약속이다. 지금 일하는 사람이 내고, 은퇴한 사람이 받는다. 그런데 받는 사람의 줄은 길어지고, 내는 사람의 줄은 짧아지고 있다. 이 구조에서는 어느 한쪽도 건드리지 않고 버티기 어렵다.

◆65세 기준도 더는 당연하지 않다

논의는 이미 ‘언제부터 노인으로 볼 것인가’로 옮겨가고 있다. 현재 여러 복지 제도는 65세를 기준으로 설계돼 있다. 문제는 이 기준이 만들어졌을 때와 지금의 기대수명, 건강수명, 인구 구조가 크게 달라졌다는 점이다.

정책연구관리시스템(PRISM)에 공개된 정부 의뢰 연구에서는 노인 연령 기준을 단계적으로 높일 경우 기초연금 재정 지출이 얼마나 달라지는지도 계산했다.

현행 기준을 유지하면 2025년부터 2065년까지 기초연금 재정지출은 2075조4000억원으로 추산됐다.

첫 번째 시나리오는 2038년부터 5년마다 1세씩 올려 2058년 이후 70세 기준으로 바꾸는 방식이다. 이 경우 40년간 기초연금 재정지출은 1871조6000억원으로 줄어든다. 절감액은 203조8000억원이다.

더 빠르게 조정하는 안도 있다. 2027년부터 2년마다 1세씩 올려 2035년 70세까지 높이면 절감액은 372조5000억원으로 커진다.

가장 강한 시나리오는 잔존 기대수명에 연동해 2056년 이후 노인 기준을 75세까지 높이는 방식이다. 이 경우 기초연금 재정 절감액은 603조4000억원으로 추산됐다. 다만 이 숫자를 곧바로 “국민연금을 75세부터 받게 된다”는 뜻으로 읽어서는 안 된다.

해당 분석은 국민연금 수급개시연령이 아닌 기초연금 등 노인복지 기준을 조정했을 때의 재정 효과를 본 시나리오다. 정부가 당장 75세안을 밀어붙인다는 뜻도 아니다.

오히려 쟁점은 더 복잡하다. 연령 기준을 올릴 경우 65~69세, 나아가 70대 초반 취약계층의 소득 공백을 어떻게 메울 것인지가 더 큰 문제가 된다. 그럼에도 질문은 이미 시작됐다. 65세라는 기준을 앞으로도 그대로 둘 수 있느냐다.

◆더 내는 시대, 이미 시작됐다

국민연금 보험료율 인상은 그 첫 변화다. 2026년부터 보험료율은 9.5%로 올랐고, 2033년까지 매년 0.5%포인트씩 올라 13%가 된다.

직장가입자는 회사와 절반씩 나눠 내지만, 지역가입자는 부담을 온전히 혼자 감당한다. 같은 보험료율 인상이라도 체감은 다를 수밖에 없다.

물론 이번 개편은 보험료만 올린 구조는 아니다. 소득대체율도 2026년부터 43%로 올라갔다. 더 내고, 일부 더 받는 방향이 함께 들어간 셈이다.

하지만 재정의 핵심 질문은 여전히 남는다. 보험료를 더 내는 방식만으로 지출 증가 속도를 따라잡을 수 있느냐다.

고령화가 빠르게 진행되면서 연금 지출 증가 속도가 주요 재정 변수로 떠오르고 있다. 국민연금 보험료율은 2026년부터 9.5%로 인상됐다. 게티이미지

결국 선택지는 좁아진다. 더 내거나, 더 늦게 받거나, 받는 기준을 조정하거나. 세 가지 중 어느 하나도 손대지 않고 현재 구조를 유지하는 방식은 점점 현실성이 떨어지고 있다. 이 변화는 먼 미래의 이야기가 아니다. 이미 월급명세서에 반영되기 시작했다.

지금 빠져나가는 몇천원은 작아 보일 수 있다. 그러나 그 돈은 30년 뒤 내가 언제부터, 얼마나, 얼마나 오래 연금을 받을 수 있느냐와 연결돼 있다.

연금재정 분야에서 반복해서 나오는 지적도 여기에 닿아 있다. 한국의 연금 문제는 단순히 돈이 많이 든다는 문제가 아니라, 너무 빠른 속도로 지출이 불어난다는 데 있다. 공적연금 하나만 믿고 노후를 설계하기 어려운 이유도 바로 이 속도 때문이다.

경로당에서 70대가 ‘막내’가 된 사회라면, 노후의 공식도 예전 같을 수 없다. 월급에서 빠져나가는 작은 숫자가 이제 한국 사회의 가장 큰 질문으로 돌아오고 있다.

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