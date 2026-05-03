광장시장서 '쓰레기통 얼음' 재사용 논란…업주 "지시한 적 없어"

서울 광장시장의 식당 직원이 쓰레기통에 있던 얼음을 수거해 재사용했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

1일 JTBC '사건반장'에 따르면 지난달 30일 정오께 광장시장 인근의 한 카페에서 시장 전경을 지켜보던 제보자는 충격적인 장면을 목격했다. 광장시장의 한 식당 직원 A씨가 가게 앞 쓰레기통을 뒤져 손님들이 마시고 버린 음료 통 속 얼음을 수거하고 있었기 때문이다.

서울 광장시장의 식당 직원이 쓰레기통에 있던 얼음을 수거해 재사용했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다. JTBC 사건반장 캡처

공개된 영상에 따르면 A씨는 수거한 얼음을 호스 물로 두 차례 헹군 뒤 스티로폼 박스에 담아 보관했다. 이후 다른 직원이 해당 박스에서 얼음을 꺼내 진열된 생선 위에 올리는 모습이 포착됐다. 제보자에 따르면 A씨는 쓰레기통을 만진 손으로 바로 요리까지 했다고 한다.

제보자는 "시장이니까 위생 관련 여러 사정을 감안한다고 하더라도 쓰레기통 얼음을 식당에서 재사용하는 것은 너무한 것 같다"고 전했다.

해당 가게 사장은 "점원에게 가게 앞 쓰레기통에 버려진 음료가 바닥에 흐르지 않도록 정리하라는 지시를 하기는 했지만 다른 지시는 하지 않았다"면서 "특히 얼음 재사용 지시는 시키지도 않았고 전달받지도 않았다. 아마 직원이 아까워서 그랬을 수 있겠다"고 입장을 밝힌 상태다.

소식을 접한 박지훈 변호사는 "재사용은 식품위생법에서 가장 안 좋은 항목 중에 하나"라면서 "얼음을 먹는 데 쓰진 않지만 조리라든지 음식과 관련성이 있기 때문에 범죄에 해당해 처벌받을 수도 있다"고 설명했다.

<뉴시스>

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