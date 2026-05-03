레이디제인, 9개월 쌍둥이 딸 발달 지연에 걱정…"기어야 하는데"

가수 레이디제인이 생후 9개월 쌍둥이 딸들의 발달 상태를 걱정했다.

지난달 30일 레이디제인의 유튜브 채널에는 ‘하루종일 칭얼대는 9개월 쌍둥이와 주말에 갇혀버린 STORY’라는 제목의 영상이 공개됐다.

레이디제인. 유튜브 캡처

이날 레이디제인은 남편 임현태와 함께 쉴 틈 없는 쌍둥이 육아에 몰두하는 일상을 공유했다.

레이디제인은 아이들을 돌보던 중 쌍둥이들의 발달 속도에 대해 언급했다.

그는 “원래 이 시기에 아기들이 무언가를 잡고 서거나 기어 다녀야 한다고 들었는데, 우리 애들은 기는 것 자체를 안 한다"고 했다.

그러면서 "혹시 우리 아이들의 발달이 또래보다 조금 느린 건 아닐까 싶은 생각이 든다"며 "잡고 설 수 있도록 유도해 봤지만 아이들이 전혀 움직일 생각이 없어 보인다"고 했다.

레이디제인은 "주변 이야기를 들어보니 아기들마다 발달 속도는 천차만별이라고 하더라"며 "오히려 신체 발달이 조금 느린 게 나중에 더 좋다는 말도 있어서 너무 조급해하지 않으려 한다"고 덧붙였다.

레이디제인은 2023년 10세 연하 배우 임현태와 결혼했다. 지난 7월 쌍둥이 딸을 출산했다.

<뉴시스>

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