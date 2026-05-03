최준희, 결혼 앞두고 예비신랑 코성형…"사랑하면 닮아"

고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 결혼을 앞두고 예비신랑의 코 수술 근황을 전했다.

최준희는 2일 소셜미디어에 "예식 한달 남기고 예랑이 코수술 시켰다"는 글과 함께 영상을 공개했다.

최준희. 인스타그램 캡처

공개된 영상에는 코 수술을 받고 회복 중인 예비신랑의 모습이 담겼다.

최준희는 "예식 한 달 남기고 예랑이 코수술 시켰다. 지인들은 '남자 코수술이라 부기 빨리 안 빠진다. 뭐 자리 안 잡혀서 부자연스러울 거 같다'고 했는데 와이프가 또 성형 전문러고 수술 후에 맞는 아이템을 너무 잘 알지 않나"라고 했다.

이어 “진지하게 부기 레이저 이런 거 단 하나도 안 했다. 오로지 성형 전문 와이프 원픽 템으로만 때려 부었다"며 "저랑 같은 병원 원장님께 해서 우리 코가 비슷해졌다. 너무 웃기다. 사랑하면 닮는 걸로 치자"고 했다.

2003년생인 최준희는 오는 16일 서울 강남구 소재의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올릴 예정이다.

결혼식 혼주는 최준희의 친오빠인 래퍼 벤 블리스(최환희)가 맡을 예정이다.

<뉴시스>

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