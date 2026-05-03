유승준, 팬과 Q&A 예고…"군대 질문도 가능"

가수 유승준이 팬들과의 소통을 예고했다.

2일 유튜브 채널 '유승준'에는 '저 그때 진짜 무너졌었습니다. 이제 다 말합니다. 유승준 Q&A 시작합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

유승준. 유튜브 캡처

유승준은 영상에서 "여러분 덕분에 아주 잘 지내고 있다. 이렇게 여러분과 함께 소통할 수 있는 공간이 있어서 너무 다행이다. 감사하게 생각한다"고 했다.

유승준은 "다른 연예인들도 많이 하긴 하지만 그래도 그 누구보다 진솔하고 또 정직하고 있는 그대로의 삶을 나눌 수 있다고 제가 믿기 때문에 제가 여러분과 함께 Q&A를 진행해보려 한다"고 했다.

유승준은 "누구에게도 말 못할 고민이나 소소한 이야기, 가벼운 질문도 괜찮다"며 "함께 나누고 대화하는 시간이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이어 "저에 대해 궁금한 게 있으시면, 오해나 루머, '군대 왜 안 갔어요?'나 제 이슈에 관련된 어떤 질문도 괜찮다. 이제 이야기 못할 것도 없다"고 덧붙였다.

유승준은 1997년 '가위'로 데뷔해 '나나나', '열정' 등의 히트곡을 내며 당대 최고의 스타로 군림했다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하며 병역 기피 논란에 휩싸였고, 법무부로부터 입국 금지 조치를 받았다.

이후 유승준은 재외동포(F-4) 비자 발급을 두고 정부와 장기적인 법정 공방을 이어오고 있다. 대법원에서 두 차례 승소 판결을 받았음에도 LA 총영사관 측이 비자 발급을 거부함에 따라, 현재 세 번째 비자 발급 거부 처분 취소 소송의 항소심이 진행 중이다.

<뉴시스>

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