김태흠 충남지사, ‘탈당’ 시사… “정진석 공천 과정, 양심 반하는 행위”

국민의힘 소속 김태흠 충남도지사는 최근 정진석 전 대통령 비서실장이 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 공천을 신청한 것과 관련해 불편한 감정을 내비치며 탈당 가능성을 시사했다.
김 지사는 2일 자신의 페이스북에 “자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 (당을) 떠날 수밖에 없다”고 글을 올렸다.
김 지사는 “작금에 진행되고 있는 정 전 실장의 공천 과정을 지켜보면서 억장이 무너지는 심정을 감출 길 없다”며 “지난 12.3 계엄 이후 1년 6개월의 비참하고 암울했던 우리의 현주소를 잊었단 말이냐”고 적었다.
정 전 실장은 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 공천 신청 전후로 지역 시장·군수, 시군의원 예비후보 개소식 현장에 잇달아 참석하며 정치적 보폭을 넓히고 있다.
당 지도부가 최근 이 지역의 보궐선거 공천 신청을 마감한 뒤 돌연 ‘공천 보류’ 지역으로 분류하자, 정치권 일각에서는 정 전 실장의 단수 공천을 염두에 둔 행보가 아니냐는 분석이 나오고 있다.
일각에서는 계엄 책임론에서 자유롭지 못한 정 전 실장이 선거 전면에 나설 경우, 지방선거 전체 판세에 악영향을 끼칠 것이라는 분석도 나온다. 이에 재선 도전에 나선 김 지사가 정 전 실장의 공천 철회를 압박한 것이라는 해석이 나온다.
김 지사는 “국민의힘에 고한다. 이제는 우리가 짊어졌던 멍에와 사슬을 벗어 던지고 끊어내야만 한다”며 “지도부는 보편성과 상식선에서 판단하고 국민의 목소리에 귀를 기울여야 한다”고 촉구했다.
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