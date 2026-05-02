삼바 노조 “사측, 피해만 호소할 것이 아니라 교섭에 나서야” 주장

연합뉴스

삼성바이오로직스 노조의 전면파업이 이틀째 이어지고 있지만 노사 양측이 입창차를 좁히지 못하고 있다.

2일 삼성그룹 초기업 노조 삼성바이오로직스지부에 따르면 노조는 노동절인 전날 전면 파업에 돌입했다. 이들 노조는 오는 5일까지 전면 파업을 이어갈 예정이다.

노조 측은 “노조의 굵직한 요구안을 100% 수용했을 때 금액이 손실액보다 작다”며 “정상적인 경영을 하는 경영진이라면 유·무형의 극심한 피해만 호소할 것이 아니라 추가적인 수정 제시안을 통해 교섭에 나섰어야 한다”고 주장했다.

반면 사측은 노조 요구에 대해 “기업의 인사권, 경영권과 직결된 요구사항은 회사 입장에서 수용하기 어려운 요구”라며 “현실적으로 수용하기 어려워 교섭에 난항을 겪고 있다”고 밝혔다.

사측은 이번 전면파업으로 공정에 차질이 발생, 최소 6400억원의 피해가 발생할 것으로 추산했다.

노조의 요구는 평균 14% 수준의 임금 인상, 1인당 3000만원 격려금 지급 등이다.

회사는 지급 여력과 성장을 위한 재원 확보를 고려했을 때 이 요구를 받아들이기 어렵다고 판단했다.

이에 지난해 12월부터 지난 3월까지 진행된 13차례 교섭에서 결국 합의점을 찾지 못했고, 노조 파업에 이르게 됐다.

삼성바이오로직스 노사는 오는 4일 중부지방고용노동청 중재로 다시 협상 테이블에 앉지만, 실제 협상이 타결될지는 미지수다.

한편 삼성바이오로직스 내부에서 자재를 나누는 ‘소분 공정’이 지난달 28일 먼저 멈추면서, 이후 생산 흐름 전체에 균열이 생겼다.

원부자재가 제때 공급되지 않자 일부 생산 배치가 연쇄적으로 영향을 받았다.

삼성바이오로직스는 전날 입장문을 통해 “노조의 전면파업 예고 이전부터 일부 공정에서 선제적 파업이 발생했다”고 밝혔다.

특히 의약품 생산에 필수적인 원부자재 공급이 차질을 빚으면서 정상적인 생산이 어려워졌다고 설명했다.

이어 “가용 인력을 투입해 대응했지만 일부 배치 생산은 불가피하게 중단됐다”며 “고객사 신뢰를 지키기 위한 불가피한 선택”이라고 강조했다.

동시에 “파업으로 인한 생산 차질에 대해 무거운 책임을 느끼고 있으며 추가 피해를 최소화하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다”고 밝혔다.

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