광주 찾은 조국 “(조국혁신당) 후보들 호남에서 키워야”

2일 오전 광주 남구 음악산업진흥센터에서 조국혁신당 6·3지방선거 호남권선거대책위원회가 출범한 가운데 조국 대표가 ‘바람개비’를 들고 퍼포먼스를 하고 있다. 뉴시스

조국혁신당 조국 대표는 광주를 찾아 “돈·연줄·재력없이 뽑힌 후보들을 호남에서 키워야 한다”면서 지지를 호소했다.

조 대표는 2일 오전 광주 남구 광주음악산업진흥센터에서 열린 ‘호남선거대책위원회’ 출범식에서 “이재명 대통령 당선의 큰 주역은 혁신당의 헌신이었다”며 이같이 밝혔다.

조 대표는 “현재 민주당의 지지율은 고공행진이며 사람도 자금도 많다”며 “하지만 독과점으로 인해 ‘땅심’이 떨어졌다”고 지적했다.

이어 “땅을 깊이 파서 뒤집어 새로운 산소를 공급하는 객토가 필요하다”며 “우리 정치에서 객토는 혁신당을 선택하는 것”이라고 말했다.

조 대표는 “혁신당은 지난 대선에서 후보를 내지 않고 선대위를 꾸려 이재명의 당선을 위해 뛰었고 당선 후에는 성공을 위해 헌신하고 있다”며 “이번 지방선거에서도 혁신당을 키워줘야 이재명 정부가 더 잘될 것이다”고 강조했다.

그러면서 “이번 지방선거에 출마한 후보들은 돈이나 연줄, 재력으로 뽑히지 않았다”며 “후보들이 기득권을 혁파해 새로운 대한민국을 만들 것이다”고 지지를 호소했다.

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