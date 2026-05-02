병원 못찾아 태아 사망…민주 충북지사 후보들 “응급의료 시스템 개편” 한목소리

사진=연합뉴스

충북 청주에서 산모가 응급 분만할 병원을 찾지 못해 부산까지 이송되면서 결국 태아가 숨지는 사고가 발생했다.

이에 지역 응급의료 시스템 전반의 개편이 필요하다는 지적이 나왔다.

신용한 더불어민주당 충북지사 후보는 2일 페이스북에 “대한민국의 중심이라는 충북에서 산모가 아이를 낳기 위해 부산까지 가야 하는 현실에 너무나 참담함을 느낀다”며 “이는 ‘사고’가 아니라 충북 의료 체계의 ‘사망선고’”라고 비판했다.

신 후보는 “지역 의료 공백을 방지하고 지방 시대를 외치는 것은 도민을 기만하는 일”이라며 “더 이상 이런 비극이 충북 땅에서 반복되지 않도록 ‘충북 공공의료 구급 체계’를 전면 대전환하겠다”고 강조했다.

이장섭 민주당 청주시장 후보도 페이스북에 “현실이 참담하다”며 “이 비극을 뼈저린 교훈으로 삼아 다시는 청주에서 병원을 찾지 못해 소중한 생명을 잃는 일이 없도록 의료 안전망을 단단히 세우는 데 온 힘을 다하겠다”고 적었다.

그러면서 “중앙정부와 국회가 지역 필수 의료 체계를 뒷받침 할 수 있도록 제도적 기반 마련도 강력하게 요구하겠다”고 강조했다.

산모가 응급 분만할 병원을 찾지 못해 태아가 사망한 사고는 전날 오후 11시3분쯤 발생했다.

당시 청주시 흥덕구의 한 산부인과에서 ‘출혈 증상으로 입원한 임신 29주차 30대 산모 A씨가 태아 심박수가 떨어져 상급 의료기관으로 전원 조처가 필요하다’는 내용의 신고가 접수됐다.

산부인과는 충청권 병원 6곳에 이송 가능 여부를 문의했지만, 모두 전문의 부재로 수용이 불가하다는 답변을 받았다.

소방당국은 전국으로 병원을 수소문한 끝에 신고 접수 3시간30분 만에 헬기를 투입해 부산 동아대병원으로 이송했지만 태아는 결국 숨졌다.

A씨는 수술 후 치료를 받고 있으며 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다.

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