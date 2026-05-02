경찰, 박왕열 마약 공급책에 2일 구속영장 신청

경찰이 ‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨에 대해 구속영장을 신청한다.

2일 경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대는 태국에서 강제 송환된 최씨에 대해 이날 중 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.

'마약왕' 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모씨가 1일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 송환되고 있다. 뉴시스

최씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 총 100억원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받고 있다.

한국 경찰은 지난 3월25일 필리핀에서 강제 송환된 박왕열을 수사하는 과정에 최씨가 마약 공급책이라는 단서를 확보했다. 태국 경찰과 공조 수사에 나선 끝에 지난달 10일 현지에서 그를 검거했다.

경찰은 전날 오전 최씨가 태국 공항에서 기내에 탑승하자 체포영장을 집행했다. 최씨는 인천국제공항을 거쳐 현재 수원영통경찰서 유치장에 입감돼 있는 상태다. 경찰은 전날에 이어 이날까지 최씨를 피의자 신분으로 조사하고 있으며 현지에서 압수한 차명 여권들과 휴대전화 등 증거물 분석에도 속도를 내고 있다.

경찰은 최씨와 박왕열 간의 거래 규모와 정확한 범죄 수익을 확인하고 최씨의 여권법 위반 혐의 등 전반에 대해 수사할 계획이다. 아울러 태국 현지에 마약 생산 공장이 있는지 등도 공조 수사를 통해 밝혀낼 방침이다.

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