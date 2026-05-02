조잡한 위조지폐 만들어 사용한 30대 ‘실형’

뉴시스

유튜브 영상을 보고 컬러프린터로 위조지폐를 제작한 30대 남성에게 실형이 선고됐다.

위조된 지폐들은 양면 인쇄된 종이를 과도로 잘라 육안으로도 식별이 가능할 정도로 조잡한 수준인 것으로 전해졌다.

의정부지법 남양주지원 형사1부(부장판사 김국식)는 통화위조와 위조통화행사, 위조통화행사미수 혐의로 기소된 A(34)씨에게 징역 1년6개월을 선고했다고 2일 밝혔다.

A씨는 지난해 9월6일 오전 7시40분쯤 경기 구리시의 한 편의점에 들어가 4500원짜리 담배 1갑을 구입하면서 본인이 위조한 5만 원 권 지폐를 사용한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

또 A씨는 같은 날 오전 9시30분쯤 경기 성남시의 한 편의점에 들어가 같은 방법으로 담배 1갑을 구입하려다 점원이 위조지폐를 의심하자 이를 돌려받고 진짜 화폐를 주고 계산해 위조통화행사미수 혐의도 추가됐다.

A씨는 별다른 수입 없이 지내다 경제적으로 어려운 상황에 처하자 유튜브에서 위조지폐 관련 영상을 보고 컬러프린터를 구입해 5만원권 위조지폐 6매를 위조한 것으로 조사됐다.

이 사건에 대해 재판부는 “통화위조는 공공 신용과 거래 안전을 해치는 중대 범죄로, 피고인은 다른 범죄로 집행유예 기간이었음에도 통화를 위조하고 행사해 죄질이 좋지 않다”고 지적했다.

그러면서도 ”범행 수단과 방법이 전문적이지 않은 점과 범행기간이 길지 않은 점, 동종 범죄 처벌 전력이 없는 점을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.

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