타블로, 민폐 러닝 크루에 분노…"무리 지어 다니지 마"

그룹 에픽하이 멤버들이 사람들에게 피해를 주는 일부 러닝 크루들을 비판했다.

지난달 30일 에픽하이의 유튜브 채널에는 '원조 본헤이터가 말하는 최악의 빌런들'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 에픽하이 멤버들은 각자가 느끼는 일상 속 빌런에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

투컷이 러닝크루를 언급하자 타블로는 "러닝을 하든 자전거를 하든 중요하지 않다. 무리 지어 다니지 좀 마"라고 했다.

투컷이 "내 말이 그 말이야"라고 했고, 타블로는 "무리 지어 서 있지도 말고, 제발 무리 지어서 뭘 하려고 하지 마"라고 했다.

투컷은 "건전한 취미를 함께 하기 위해 모인 거 아닌가. 그럼 그것만 하면 되는데 인도를 다니는 분들에게 피해를 준다'라며 목소리를 높였다. 타블로는 "러닝이 문제가 아니다. 무리 지어서 그렇다"라고 강조했다.

미쓰라는 "왜 모여서 담배를 피운 후 꽁초를 버리고 뛰냐고"라며 자신의 집 앞에 꽁초를 버리고 뛰는 러닝 크루가 있다고 하소연했다.

<뉴시스>

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