‘미스코리아’ 출신 김사랑, 꾸준한 몸매 관리 비결 공개

배우 김사랑이 오랜 기간 유지해 온 몸매 관리 방법을 직접 소개하며 눈길을 끌었다.

김사랑은 지난 28일 자신의 유튜브 채널의 ‘댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑’이라는 제목의 영상을 게재했다.

‘댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑’ 영상 캡처. 김사랑

영상은 그가 강아지와 함께하는 근황을 전하면서 시작했다. 이날 김사랑은 ‘다음에 몸무게 재는 장면 보고 싶다’는 한 누리꾼의 댓글을 읽은 후 바로 체중 감량 계획을 밝히며 “죽어도 안 빠지는 살이 있는데 빼는 방법은 알지만 마음이 흔들려서 2kg 정도 못 빼고 있었다”고 말했다. 그는 “그걸 이번 기회에 한 번 싹 빼볼까”라면서 제작진과 함께 다이어트를 주제로 이야기를 나눴다.

제작진이 “함께 2kg 감량에 도전하자”고 제안하면서 “나는 3kg 빼야한다”고 자신의 상황을 밝히자 김사랑은 “4kg 해야 할 거 같은데”라고 웃으면서 응수해 ‘미스코리아’ 출신 다운 엄격한 기준을 내세웠다.

그가 강조한 핵심은 식사 시간 관리였다. 김사랑은 “아침에는 요거트와 버섯밥을 소량으로 먹고, 오후 5시 이전까지 뭐든지 조금씩 나눠 먹는다”며 “이후에는 음식 섭취를 완전히 중단하고 물만 마시는 것이 중요하다”고 설명했다. 이어 “이 방법을 따르면 2주에 2kg 정도 감량이 가능하다”고 덧붙였다.

또한 감량 이후의 관리도 중요하다고 강조했다. 그는 약 2주 동안 체중을 줄인 뒤, 한두 달 정도 그 상태를 유지해야 이후에는 식사량이 늘어도 쉽게 체중이 증가하지 않는다고 전하면서 요요 현상을 줄이는 방법에 대해서도 자신의 경험을 전했다. 영상은 다이어트 브이로그를 예고하면서 주제를 마무리했다.

김사랑이 실천 중인 방식은 이른바 ‘시간제한 식사법(Time-Restricted Eating)’과 유사한 개념으로 알려져 있다. 이는 식단의 종류보다 식사 시간을 일정하게 제한하는 데 초점을 맞춘 방식이다. 해외 건강 관련 매체 헬스라인 등에서는 이와 같은 식사 패턴이 자연스럽게 섭취 열량을 줄이는 데 도움이 된다고 전한다.

이처럼 김사랑은 무리한 식단 조절보다는 생활 습관을 기반으로 한 관리 방식을 통해 꾸준한 체형 유지를 이어가고 있는 모습으로 보인다.

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