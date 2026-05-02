“지퍼 올렸는데 또?”…4050 남성 반복되는 ‘한 방울’, 그냥 넘길 일 아니었다

“지퍼 올렸는데 또?”

화장실을 나선 뒤 소변이 한두 방울 새는 배뇨후요점적은 중년 남성에게도 나타날 수 있는 하부요로증상이다. 증상이 반복되면 단순한 실수로 넘기기보다 원인 확인이 필요하다. 게티이미지

화장실 문을 나선 뒤 바지 앞을 다시 내려다보는 순간이 있다. 분명 다 끝난 줄 알았는데, 속옷 안쪽에 살짝 젖은 느낌이 남는다. 한 번이면 그냥 넘긴다. 급하게 나와서 그랬겠지, 피곤해서 그랬겠지 생각한다. 문제는 반복될 때다.

밝은 바지를 입은 날은 더 신경이 쓰인다. 외출 전에는 화장실에서 나오는 시간이 길어진다. 회의실 의자에 앉기 전 괜히 옷매무새부터 확인한다.

이때 의심할 수 있는 증상이 ‘배뇨후요점적’이다. 소변을 다 봤다고 생각한 뒤에도 요도 안에 남아 있던 소량의 소변이 뒤늦게 흘러나오는 증상이다. 단순한 실수처럼 보이지만, 반복되면 하부요로증상의 하나로 봐야 한다.

2일 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 배뇨후요점적은 하부요로증상 가운데 ‘배뇨후증상’으로 분류된다. 배뇨를 끝마친 뒤 곧이어 생기는 불수의적 소변 누출이나 점적을 뜻한다.

배뇨 끝 무렵 소변이 방울져 떨어지는 ‘배뇨말요점적’과는 다르다. 배뇨후요점적은 화장실을 나와 옷을 입은 뒤 속옷이나 바지가 젖는 식으로 나타나는 경우가 많다. 그렇다고 무조건 “나이 들어서 그렇다”고 넘길 일만은 아니다.

국가건강정보포털이 정리한 국내 인구기반 연구에 따르면 40세 이상 남성의 전반적 하부요로증상 유병률은 83.4%였다. 저장증상은 70.1%, 배뇨증상은 60.4%, 배뇨후증상은 38.3%로 나타났다. 배뇨 불편이 70대 이후의 문제만은 아닌 셈이다.

◆소변 끝났는데 왜 ‘한 방울’ 남을까

원인은 하나로 잘라 말하기 어렵다. 소변을 본 뒤 요도 안에 소량의 소변이 남을 수 있다. 골반 아래쪽 근육이 예전처럼 단단하게 받쳐주지 못하거나, 요도 주변 근육의 마지막 밀어내는 힘이 약해지면 이런 일이 더 쉽게 생긴다.

전립선 변화가 겹칠 수도 있다. 전립선이 커지면 전립선 내부를 지나는 요도를 압박한다. 이 경우 소변 줄기가 가늘어지고, 소변을 본 뒤에도 시원하지 않은 느낌이 남을 수 있다. 밤에 자다가 소변 때문에 깨거나, 갑자기 참기 어려운 요의가 생기기도 한다.

다만 배뇨 후 한 방울이 곧바로 전립선비대증이라는 뜻은 아니다. 하부요로증상은 방광 기능, 요도 문제, 전립선 변화, 신경계 요인, 복용 약물 등 여러 원인과 연결된다. 같은 증상이 반복된다고 해서 원인을 혼자 단정하는 것은 위험하다.

작은 증상이라 더 애매하다. 통증이 심한 것도 아니고, 피가 보이는 것도 아니다. 양도 많지 않다. 그래서 병원에 갈 정도는 아니라고 생각하기 쉽다. 하지만 반복되면 얘기가 달라진다.

◆작은 얼룩 하나가 하루를 바꾼다

배뇨 후 점적은 몸보다 먼저 생활을 흔든다. 엘리베이터 안에서 괜히 한 발짝 뒤로 선다. 의자에 앉기 전 바지 앞을 확인한다. 냄새가 나지 않을까 싶어 속옷을 자주 갈아입는다.

밝은색 바지는 피하게 된다. 장거리 운전 전에는 물 마시는 것도 조심스러워진다. 술자리나 회의 전에는 화장실을 한 번 더 들른다.

이 정도면 이미 단순한 불편이 아니다. 배뇨 문제는 숫자보다 먼저 생활에서 티가 난다. 스스로 신경 쓰기 시작했다면 몸은 이미 변화를 알려주고 있는 셈이다.

특히 소변 줄기가 약해졌거나, 밤에 자주 깨거나, 갑자기 참기 어려운 증상이 함께 있다면 ‘한 방울’로만 볼 일이 아니다.

잔뇨감, 빈뇨, 야간뇨, 절박뇨가 동반되면 전립선비대증, 과민성 방광, 요도 문제 등을 함께 확인해야 한다.

혈뇨가 보이거나 소변을 볼 때 통증이 있는 경우도 마찬가지다. 소변이 마려운데 나오지 않는 경우는 더 서둘러야 한다. 이런 증상은 단순 노화가 아닌 다른 질환의 단서일 수 있다.

◆물 덜 마시는 건 답이 아니다

불편하다고 물부터 줄이는 남성이 많다. 당장은 화장실 가는 횟수가 줄어드는 것처럼 느껴질 수 있다. 하지만 수분 섭취를 무작정 줄이는 방식은 답이 아니다. 소변이 지나치게 농축되면 방광 자극이 커지고, 오히려 소변을 더 자주 보고 싶은 느낌이 생길 수 있다.

중요한 건 물을 끊는 게 아니라 마시는 시간과 양을 조절하는 일이다. 낮에는 적절히 수분을 섭취하되, 야간뇨가 심하다면 잠들기 전 과도한 수분 섭취를 줄이는 식이 낫다.

커피와 술도 함께 봐야 한다. 카페인은 일부 사람에게 방광 자극 요인이 될 수 있고, 술은 야간뇨와 수면 방해를 키울 수 있다.

배뇨 후 습관도 바꿔볼 수 있다. 소변을 본 뒤 바로 나오지 말고 몇 초 정도 기다리는 방식이 도움이 될 수 있다. 이후 음낭 뒤쪽에서 요도 방향으로 가볍게 눌러 남은 소변을 밀어내는 동작도 배뇨후요점적을 줄이는 보존적 관리법으로 알려져 있다.

영국 NICE 남성 하부요로증상 관리 지침도 배뇨후요점적이 있는 남성에게 ‘요도 밀어내기’ 방법을 설명하도록 권고한다. 배뇨 뒤 요도에 남은 소변을 비워 누출을 줄이는 방식이다.

골반저근 운동도 증상 완화에 도움이 될 수 있다. 항문과 요도를 조이듯 힘을 주고 몇 초간 유지한 뒤 천천히 푸는 방식이다. 처음부터 오래 버틸 필요는 없다. 짧게, 자주, 정확하게 반복하는 편이 낫다.

골반저근 약화와 전립선 변화가 겹치면 배뇨 후 잔뇨감이나 점적이 이어질 수 있다. 물을 무작정 줄이기보다 배뇨 습관과 카페인·음주량을 함께 점검하는 것이 좋다. 게티이미지

주의할 점도 있다. 엉덩이나 허벅지에 힘을 주는 운동이 아니다. 숨을 참거나 배에 힘을 주는 방식도 피해야 한다. 골반 아래쪽 근육을 조였다가 푸는 느낌을 찾는 게 먼저다.

증상이 계속된다면 혼자 버티기보다 비뇨의학과에서 원인을 확인하는 것이 안전하다. 진료에서는 증상 문진, 소변검사, 잔뇨량 측정, 요속검사 등이 필요에 따라 이뤄질 수 있다. 화장실을 나올 때마다 옷매무새를 확인하게 된다면, 이미 일상은 영향을 받고 있는 것이다.

그 불편을 창피함으로 덮어둘 필요는 없다. 초기에 확인하면 생활 습관 교정과 보존적 관리만으로도 불편을 줄일 수 있다. 반대로 미루면 작은 한 방울이 외출, 회의, 운전, 수면까지 따라다니는 문제가 된다.

반복되는 배뇨 후 점적은 ‘나이 탓’으로만 넘길 증상이 아니다. 특히 약한 소변 줄기, 잦은 야간뇨, 갑작스러운 요의, 잔뇨감이 함께 나타난다면 검사를 통해 원인을 확인하는 것이 먼저다. 작은 한 방울을 줄이는 출발점은 물을 끊는 것이 아닌 몸이 보내는 변화를 정확히 살피는 일이다.

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