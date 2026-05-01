“노동자 권리 보장 아직” “많은 노동자 오늘도 일터에”

63년 만에 법정공휴일로 지정된 노동절을 맞아 노동단체들이 서울 각지에서 대규모 집회를 개최했다.

민주노총은 1일 오후 3시 서울 종로구 광화문역 인근에서 2026 세계 노동절대회를 열었다. 본대회에 앞서서는 민주노총 산하 금속노조, 언론노조, 건설노조 등이 시청, 종각역, 안국역 등에서 사전 집회를 진행했다. 주최 측 추산 1만명, 경찰 비공식 추산 8000명이 모인 이 날 본대회 자리에서 민주노총은 원청교섭 쟁취와 특수고용 노동자의 노동자성 인정 등을 주장했다. 민주노총은 결의문을 통해 “1000만명이 넘는 기간제, 특수고용·플랫폼, 하청 등 비정규직 노동자에게는 헌법의 노동3권과 근로기준법, 노동조합법의 권리가 제대로 보장되지 않고 있다. 전 조직적·전면적 투쟁으로 7월 총파업을 성사하고 원청교섭을 쟁취할 것”이라고 알렸다.

양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 세계노동절대회에서 대회사를 하고 있다. 뉴시스

양경수 민주노총 위원장은 “노동절이 이름을 되찾기까지 63년이 걸렸지만 마냥 기쁜 마음으로 오지는 못했다”며 세종호텔 등 해고 노동자들을 언급했다. 양 위원장은 “노동 기본권을 법과 제도로 보장하고, 노동조합으로 단결해서 자본의 공세에 맞설 수 있도록 해야 한다”고 주장했다. 이날 행사에선 일부 참석자들이 조합원을 비난하거나 팻말을 훼손하는 등 충돌이 일부 발생해 경찰에 제지에 나섰다. 연행이나 입건된 사례는 없었다. 참석자들은 본대회를 마무리한 후 오후 4시50분쯤부터 종각역에서 시작해 을지로입구역, 한국은행, 시청역을 지나 광화문역까지 2.6㎞ 구간을 행진했다.

노동절을 맞이한 1일 서울 영등포구 여의대로 일대에서 '한국노총 전국노동자대회'가 열리고 있다. '근로자의 날'로 불리던 5월 1일은 지난해 '노동절 제정에 관한 법률'이 국회를 통과하면서 올해부터 63년 만에 '노동절'로 불리게 됐다. 뉴스1

한국노총은 집회 장소로 여의도를 선택했다. 한국노총은 이날 오후 2시 여의대로 일대에서 제136주년 세계노동절 기념 한국노총 전국노동자대회를 개최했다. 한국노총도 전력연맹과 공무원연맹이 사전 집회와 기자회견을 진행했다. 주최 측 추산 3만명, 경찰 비공식 추산 1만5000명이 참석했다. 김동명 한국노총 위원장은 “노동절이 법정공휴일이 됐지만 많은 노동자는 오늘도 일터에 있다. 누군가는 여전히 쉬는 권리를 보장받지 못했기 때문”이라고 밝혔다. 그는 “인공지능(AI)의 확산이 일자리를 바꾸고 있고, 기후 위기와 산업전환은 일하는 방식을 바꾸고 있다”며 “노동이 배제되지 않고 함께 논의하고 함께 결정하는 정의로운 전환을 실현할 것”이라고 말했다.

경찰은 이날 전국 14개 지역에서 진행된 노동절 집회가 안전사고 없이 종료했다고 알렸다. 경찰청은 이날 서울 집회 기준 질서유지를 위해 19개 기동대를 배치했다. 전년(74개) 대비 약 74%를 줄인 규모다.

한편 양대노총 지도부는 이날 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에도 참석했다. 청와대가 노동절 기념행사를 개최한 건 이번이 처음이다. 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것 역시 역대 최초였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지