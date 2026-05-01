"의왕 아파트 화재 원인 가스 폭발 추정"…아내는 화재 전 사망

2명이 숨지고 6명이 다친 경기 의왕시 내손동 아파트 화재는 가스 폭발이 원인일 가능성이 큰 것으로 나타났다.
1일 경기 의왕경찰서와 경기남부경찰청 과학수사대, 국립과학수사연구원, 경기도소방재난본부 등은 이날 오전 10시 30분부터 화재가 발생한 아파트 14층 세대를 중심으로 감식을 했다.
경찰 등은 감식에서 주방 쪽 가스 밸브가 열려있던 것을 확인, 이와 관련한 잔해물을 국과수에 분석 의뢰했다.
앞서 전날 오전 10시 30분께 이곳에서 폭발음과 함께 불이 나 세대 거주자인 60대 남성 A씨가 추락해 사망했고 세대 내 화장실에서 아내인 50대 B씨가 숨진 채 발견됐다.
A씨 옷에서는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적힌 유서가 발견됐다.
이날 감식을 진행한 경찰 관계자는 "현장에서 인화성 물질은 발견되지 않아 가스 폭발이 원인으로 추정된다"며 "숨진 아내는 부검 결과 불이 나기 전 이미 사망한 것으로 보인다"고 말했다.
불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8천800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있다.
해당 아파트는 2002년 준공돼 당시 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무였던 규정이 적용됐던 관계로 화재가 발생한 14층에는 설치되지 않았다.
<연합>
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