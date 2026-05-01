국힘, 이진숙·이용 등 단수공천…'정진석 출마' 충남 공주 보류

국민의힘은 1일 6·3 국회의원 재·보선 후보 공천 신청을 접수한 10곳 중 7곳에 대해 단수 공천을 하고 부산 북갑은 양자 후보 경선을 실시하기로 했다.



윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 정진석 전 국회부의장이 출마한 충남 공주·부여·청양은 7명의 신청자가 몰렸으나 일단 공천 심사를 보류하기로 했고, '험지'로 꼽히는 전북 군산·김제·부안군은 재공모한다.

국민의힘 박덕흠 중앙당 공천관리위원장과 공관위원들이 1일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 이날 심사한 6ㆍ3 재보선 지역구 후보 공천 결과를 발표하고 있다.

박덕흠 공천관리위원장은 이날 여의도 당사에서 브리핑을 열어 공관위 회의 결과 이같이 결정했다고 밝혔다.



한동훈 전 대표가 무소속으로 출마하는 부산 북갑에는 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 전 KBS 기자 간 양자 경선을 통해 최종 후보를 결정하기로 했다.

공관위는 "구민 뜻이 오롯이 반영되는 경선을 통해 북갑 지역 발전을 이끌어갈 최적의 일꾼을 가려낼 예정"이라고 말했다.



추경호 전 의원의 대구시장 후보 선출로 보선이 열리는 대구 달성군에는 최근 공관위의 '컷오프' 결정을 수용해 대구시장 불출마를 선언한 이진숙 전 방송통신위원장이 단수 공천됐고, 보수 세가 강한 울산 남갑에는 방통위 부위원장 출신의 김태규 현 당협위원장이 단수 공천을 받았다.

6명이 몰린 경기 하남갑에는 친윤(친윤석열)계로 비례대표 의원을 지낸 이용 현 당협위원장이 단수 공천됐다.



공관위는 "스포츠계와 국회를 거치며 증명된 불굴의 추진력과 탄탄한 중앙 네트워크를 겸비한 역동적인 실천가로서, 하남의 새로운 도약을 이끌 가장 경쟁력 있는 맞춤형 후보"라고 말했다.



인천 연수갑에는 비공개로 공천을 신청했던 박종진 인천 서구을 당협위원장이 단수 추천됐다.



박종진 위원장은 이날 면접 후 기자들과 만나 "민주당에서 송영길 전 대표가 나오는 지역이라 이겨야 하니까, 여러 의원이 (제게) 나와줬으면 좋겠다고 해서 용기를 냈다"고 말했다.



'험지'에 출마할 후보들도 각 지역 연고가 깊은 '토박이'들로 확정됐다.



이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을에는 계양초교 총동창회장 출신 심왕섭 환경조경발전재단 이사장이, 광주 광산을에는 안태욱 전 광주시당위원장이, 제주 서귀포시는 고기철 제주도당위원장이 각각 단수 공천을 받았다.



공관위는 7명의 신청자가 몰린 충남 공주·부여·청양 공천은 보류하기로 의결했다.

전날 출마를 공식화한 정진석 전 부의장이 이날 면접에 참여하지 않은 가운데, 정 전 부의장의 복당 절차가 완료되지 않았다는 이유 등으로 보류 의결이 내려진 것으로 파악됐다. 사실상 정 전 부의장의 공천 가능성을 시사한 것 아니냐는 해석이 나오다.



정 전 부의장은 윤 전 대통령의 비상계엄 당시 대통령 비서실장을 지내며 대통령실 PC를 초기화한 의혹 등 증거인멸 혐의로 수사가 진행 중으로, 당헌·당규상 진행 중인 수사가 있는 경우 중앙당 윤리위원회 심사를 거쳐 복당 결정이 내려진다.



박덕흠 위원장은 기자들에게 충남 공주·부여·청양 공천 보류 및 정 전 부의장 면접 불참 이유에 대해 "정 전 부의장의 윤리위 절차가 진행 중이라 이의신청이 들어와서 (공천 심사를) 보류한 것"이라고 설명했다.



이어 "부적격 판정을 받은 1명을 제외한 나머지 공천 신청자들은 (절차상) 문제가 없으니 오늘 면접을 진행했다"며 "추후 면접을 한 뒤 이곳은 7일까지 발표할 예정"이라고 부연했다.



이와 관련, 공관위 부위원장인 정희용 사무총장은 "기소된 내용이 있으면 윤리위를 열어서 예외 인정을 받아 후보자 지위가 생기게 돼 있고, 그 절차가 진행 중이다. 지난번 추경호 대구시장 후보도 윤리위에서 '정치 탄압'이라는 이유로 기소됐기에 예외 인정을 받았다"며 "예외 승인 받으면 공천 절차를 진행할 수 있으니 공관위원장이 최대한 (윤리위를) 열어달라고 요청했고, 윤리위가 열리면 조치할 것"이라고 말했다.

박 위원장은 "공천받은 후보 중에 윤 전 대통령과 관련된 '윤 어게인' 인사가 있다는 비판이 나온다"는 질문에는 "'윤 어게인'이라는 단어를 쓰시는데 저는 어떤 분이 '윤 어게인'인지 잘 모르겠다"며 "여기 윤 전 대통령하고 관련이 안 된 분이 있나"라고 반문했다.



이날 중앙당 공관위는 공천 접수를 한 지 하루 만에 신청자 전원을 대상으로 서류 심사와 면접을 실시해 '속전속결'로 단수 공천을 발표했다. 이로써 이번에 재·보선이 열리는 총 14곳 중 11곳의 공천이 마무리됐다.



이밖에 공관위는 경기 시흥시장, 전북 전주시장 후보도 재공모하기로 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지