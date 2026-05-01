'포켓몬' 행사에 성수동 인파 밀집 신고…관악산엔 입산 자제령

1일 오전 서울 성동구 성수동 일대에서 열린 일본 애니메이션 겸 게임 '포켓몬스터' 30주년 행사에 대규모 인파가 운집하며 행사가 중단되고 경찰과 소방이 출동하는 소동이 벌어졌다.



연합뉴스 취재를 종합하면 이날 오전 10시 39분부터 성수동 일대에선 '인파 밀집으로 안전이 우려된다'는 신고가 여러 건 접수돼 당국이 긴급히 현장 관리에 나섰다. 다행히 부상자는 발생하지 않았다.

1일 소셜미디어에 공유된 성수동 거리 사진. 엑스 계정 캡처.

포켓몬 코리아는 포켓몬스터 30주년을 맞아 성수동에 팝업스토어를 열고 게임을 하면 희귀 카드를 주는 이벤트를 진행했다.



이에 노동절 휴일 이른 오전부터 포켓몬 팬들이 몰리고, 인근 서울숲의 '2026 서울국제정원박람회'에 설치된 포켓몬 정원 관람객까지 섞이며 사회관계망(SNS)에는 성수동 골목이 사람으로 빼곡히 찬 사진과 우려 메시지가 올라왔다.



실제로 서울시 추산 성수 카페거리 인파는 오전 10시 2만6천명에서 정오께 4만명까지 치솟았다.



주최 측은 서울시 등의 요청에 따라 이날 정오께 행사를 중단했다. 이 과정에서 일부 참가자의 항의로 실랑이가 벌어지며 경찰이 중재에 나서기도 했다.



이날 오후에는 관악산 일대에 등산객이 몰리며 경기도 과천시와 안양시 등이 경고 문제를 보내기도 했다.



안양시는 "관악산 정상 연주대 일대에 많은 인파가 몰려 안전사고가 우려된다"며 "입산을 자제하고 입산객은 안전에 각별히 유의해달라"고 말했다.

<연합>

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