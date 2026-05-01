노동자의 날 복원··· 산업현장 사망사고 여전

63년 만에 근로자의 날에서 노동절로 명칭이 복원되는 등 노동 가치에 대한 사회적 관심이 높아지고 있지만, 광주·전남 산업현장의 사망사고는 여전히 멈추지 않고 있다.

1일 고용노동부에 따르면 지난해 광주와 전남 지역 산업현장에서 발생한 중대재해 사고는 총 48건으로, 이로 인해 54명의 노동자가 목숨을 잃은 것으로 잠정 집계됐다.

산업현장 사망사고. 연합뉴스

이는 전년(41건·42명 사망) 대비 사고 건수는 17%, 사망자 수는 28.5% 증가한 수치다.

올해 1분기에도 광주·전남에서 총 12건의 중대재해가 발생해 12명이 숨진 것으로 나타났다.

지역별로 살펴보면 광주에서는 지난해 10건의 사고로 13명이 숨졌다. 전년 동기(4건·4명)와 비교하면 발생 건수는 150%(6건), 사망자는 225%(9명) 급증했다. 올해 1분기에는 1건의 사고로 1명의 노동자가 목숨을 잃었다.

전남 역시 지난해 38건의 사고로 41명이 숨져 전년(37건·38명)보다 각각 2.7%(1건), 7.9%(3명) 증가했다. 올 1분기 11건의 중대재해 사고로 11명의 노동자가 일터에서 집으로 되돌아오지 못했다.

3월16일 오전 9시4분께 전남 광양의 한 선박 제조업체에서 크레인에 매달린 중량물이 떨어져 협력업체 노동자 40대 A씨가 숨졌다.

사고가 난 업체에서는 올해 1월29일에도 50대 노동자가 아르곤 가스에 질식해 숨지는 사고가 발생했다.

2월28일 영암 대불산단 내 한 중형 조선소에서는 작업을 하던 캄보디아 30대 노동자 C씨가 선박 블록에 깔려 사망했고, 같은달 24일 대불산단 선박 부품 제조업체에서 베트남 30대 노동자 D씨가 아르곤 가스에 질식해 숨졌다.

정부의 산업재해와의 전쟁 선포가 무색하게도 지역 산업현장의 중대재해는 좀처럼 줄지 않고 있다는 지적이다.

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