트럼프, 독일에 이어 스페인·이탈리아에서도 미군 감축 거론

주독 미군 감축을 검토하고 있다고 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 이탈리아와 스페인에 대해서도 주둔 미군 감축을 고려할 수 있다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명을 마친 뒤 스페인과 이탈리아에도 독일과 같은 조치를 검토할 것인가라는 질문을 받고 “아마도”라고 답했다. 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 간 전쟁에서 미국이 유럽과 함께 우크라이나 문제를 도왔지만, 이란전에서는 미국이 필요로 할 때 유럽이 지원에 나서지 않았다는 점을 거듭 지적했다. 트럼프 대통령은 “우리가 그들을 필요로 했을 때 그들은 없었다”며 “우리는 그 점을 기억해야 한다”고 강조했다. 스페인은 특히 이란 전쟁 과정에서 미군의 주둔권과 영공 통과권을 허용하지 않아 트럼프 대통령의 반발을 샀다.

트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다”면서 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 밝힌 바 있다. 유럽 전체 주둔 미군은 약 8만 4000명 규모로, 이 가운데 독일에는 약 3만6000명이 주둔하고 있다. 트럼프 대통령이 유럽 국가들에 대한 미군 감축 계획을 잇따라 밝히는 것은 협박성 메시지일 가능성도 있지만, 트럼프 대통령이 진지하게 감축을 고려할 수도 있다는 분석도 제기된다. 러시아와 우크라이나의 전쟁에서 유럽 국가들이 우크라이나를 지원하고 있는 상황에서 유럽 주둔 미군이 감축되면 대비 태세에 영향이 있을 가능성이 높다.

트럼프 행정부는 전 세계의 미군 재배치 계획을 밝힌 바 있으며, 주한미군의 경우 ‘동맹 현대화’ 필요성을 강조하며 주한미군의 규모보다 역량이 중요하다는 입장을 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령은 한국, 일본 등 아시아 동맹국들에 대해서도 이란 전쟁에서 미국을 돕지 않았다고 공개적으로 불만을 표시하기도 했다.

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