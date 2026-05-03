인천공항, 외래 관광객 3000만명 유치 나서

인천공항공사가 취항 항공사와 협력강화를 통해 외래 관광객 유치에 나섰다.

인천국제공항공사는 정부가 목표로 하는 ‘외래 관광객 3000만명 시대’의 조기달성을 위해 항공사와 협력체계를 강화해 나갈 계획이라고 2일 밝혔다. 이를 위해 인천국제공항공사는 지난달 29일 대회의실에서 인천공항 취항 항공사를 대상으로 ‘2026년 항공사 인센티브 설명회’를 개최했다.

29일 인천국제공항공사에서 열린 ‘2026년 항공사 인센티브 설명회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

설명회에는 대한항공, 아시아나항공, 델타항공 등 국내외 14개 항공사 관계자 등 약 40명이 참여했다.

설명회는 인천공항을 오가는 항공노선을 늘리고, 여행객들이 세계 어디서든 인천공항을 경유해 원하는 목적지로 쉽게 이동할 수 있도록 항공사들과 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 정부가 추진 중인 외래 관광객 3000만명 유치 목표를 달성하기 위해 더 많은 항공편과 다양한 연결노선이 필수적이라는 판단에서 공사가 시행하는 다양한 인센티브 제도를 설명하고 항공사의 의견을 청취했다.

인천공항은 지난해 국제선 여객 7356만명을 기록하며 개항 이래 최다실적을 달성했다. 이같은 성과는 항공사들이 신규노선을 운항하고 비인기 시간대에도 적극적으로 취항할 수 있도록 지원하는 공사의 ‘여객 항공사 인센티브’제도가 있었다.

2008년부터 시행 중인 이 제도는 여객 항공사를 대상으로 신규취항, 비첨두 시간 활성화, 환승 유치 실적에 대해 공사가 착륙료 환급, 마케팅 지원, 프로모션 포인트 등의 인센티브를 제공하는 방식으로 운영됐다.2024년에는 44억원, 지난해에는 57억원 정도가 각각 지원됐다.

인천공사는 팬데믹 기간에도 인센티브 제도를 운영하고 항공사와 공동 마케팅에 나서는 등 상생 협력을 지속적으로 시행했다.

또 이번 설명회에서는 환승수요의 추가 성장을 이끌어나가기 위해 지난해 9월 시범운영을 시작한 ‘인터라인 그랜트 프로그램’의 성과를 공유했다.

이 프로그램은 공사가 항공사 간 인터라인 체결을 지원함으로써 인천공항의 환승모델 다각화를 꾀하는 제도로서, 공사가 직접 항공사 간 인터라인 협정체결 및 판매를 지원한다. 인터라인은 복수의 항공사가 각각의 운항노선을 연계해 판매, 항공권 예약 및 발권, 수하물 처리 등을 공동 수행하는 협력모델이다.

이를 통해 단일 항공사 의존도를 낮추고 복수 항공사 네트워크를 연계한 환승 생태계를 구축해 인천공항 허브 경쟁력의 구조적 토대를 강화하고 환승객 편의성을 높이는 전략이다.

지난해 9월 이후 현재까지 7개 항공사가 참여해 5건의 인터라인 협약이 판매지원을 받았으며, 이를 통해 398개의 신규 연결 노선이 구축됐다.

공사는 올해도 해당 프로그램을 고도화해 지속 운영하며, 여행객들이 이용할 수 있는 노선 선택지를 더욱 늘려나갈 방침이다.

설명회에 이어 지난해 인천공항 환승 실적 향상에 기여한 환승 우수 항공사에 대한 시상식이 열렸다.티웨이항공과 델타항공이 지난해 환승객 증대 실적과 인천공항 환승 기여도를 인정받아 수상했다.

이상용 인천국제공항공사 신사업본부장은 “항공사와의 긴밀한 소통을 토대로 신규 노선 유치와 환승 수요 증대에 노력함으로써 정부가 목표로하는 외래 관광객 3000만명 조기달성을 적극 지원할 계획이다”고 말했다.

한편 지난해 인천공항의 국제선 여객은 7356만명, 국제선 화물은 292만t으로 각각 세계 3위를 기록했다. 환승객은 804만명으로 101개 항공사가 전 세계 53개국 183개 도시에 취항하는 등 동북아 허브공항으로서의 입지를 공고히 하고 있다.

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