명지국제신도시 2단계 첫 고등학교 신설 확정

부산시교육청은 부산 강서구 명지국제신도시 2단계 지역의 첫 고등학교인 ‘(가칭) 명지3고등학교’의 학교설립계획이 교육부 중앙투자심사를 최종 통과했다고 2일 밝혔다.

부산 강서구 명지국제신도시의 과밀학급 해소를 위한 ‘(가칭) 명지3고등학교’ 설립계획이 교육부 중앙투자심사를 최종 통과했다. 사진은 부산교육청 전경이다. 부산시교육청 제공

부산교육청은 명지지역 고등학교 과밀학급을 해소하고, 명지국제신도시 2단계 입주 시기에 맞춰 적기에 학생을 배치해 교육 공백이 생기지 않도록 해당 지역에 학교군을 조정하는 등 고등학교 신설 준비를 해왔다. 가칭 명지3고의 설립계획이 ‘2026년 정기 2차 중앙투자심사’를 통과함에 따라 1만4637㎡부지에 특수 1학급을 포함한 40학급 규모로 설립을 추진한다.

명지지구는 총 2만8602세대, 수용인구 7만5986명으로 계획된 신도시로, 1단계와 2단계로 나눠 개발 중이다. 1단계는 2015년부터 공동주택 등 1만6775세대가 입주해 유치원 6개원, 초등 5개교, 중·고등학교 각 2개교가 운영 중이다. 2단계는 총 9539세대를 개발하는 사업으로 2029년 첫 입주를 시작한다.

이강국 부산시교육감 권한대행은 “명지지역은 대단위 택지개발로 인해 고등학생이 빠르게 증가하고 있다”며 “명지국제신도시 2단계 지역의 고등학교가 계획대로 개교해 학생들이 원거리 통학이나 과밀학급으로 불편을 겪지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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