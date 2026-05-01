유리처럼 투명한 프라이드 치킨 등장…"맛도 비슷하다?"

'프라이드 치킨'을 투명하게 만든 음식 유튜버가 등장했다.

지난 29일(현지 시간) 영국 데일리메일은 중국 출신 음식 유튜버 차이난이 '투명 프라이드 치킨'을 만들었다고 보도했다. 과거 스테이크, 케이크, 햄버거 등도 투명하게 제작했던 차이난은 "투명 치킨도 실제 치킨과 맛이 비슷하다"고 밝혔다.

지난 4월 29일(현지시간) 영국 데일리메일은 중국 출신 음식 유튜버 차이난이 '투명 프라이드 치킨'을 만들었다고 보도했다. 이 치킨은 뼈, 고기, 껍질까지 모두 갖추고 있다. (사진='菜男' 유튜브 채널 캡처

차이난이 만든 치킨은 마치 유리로 만든 것처럼 투명한 형태를 갖추고 있다. 이 치킨은 핵심 구성 요소인 뼈, 고기, 껍질을 모두 갖추고 있지만, 외관만 봤을 때는 예술 작품을 보는 듯한 느낌을 준다.

차이난이 가장 먼저 만든 부위는 뼈였다. 그는 실제 닭 뼈를 오래 끓여 육수를 만든 뒤, 콜라겐과 섞어서 뼈 모양 틀에 굳혔다. 뼈를 만든 후에는 고기 살점을 재현했다. 실제 닭고기 속 단백질과 풍미를 추출해 액체 형태로 만든 뒤, 액체를 작은 구체로 만드는 '구형화' 기법을 통해 근육 섬유 구조를 만들었다.

고기와 뼈를 틀에 넣어서 하나로 합친 뒤에는 바삭한 껍질을 준비했다. 그는 실제 프라이드 치킨을 실리콘에 넣어 튀김옷의 형태를 본뜬 뒤, 감미료의 일종인 '이소말티톨'을 녹여 틀에 부었다.

이렇게 만든 고기와 뼈를 이소말티톨 위에 올려서 투명 프라이드 치킨을 완성했다. 완성한 치킨을 시식한 차이난은 "프라이드 치킨의 핵심은 바삭한 껍질이다. 이 껍질은 투명하면서도 잘 부서지고, 매우 바삭하다"고 설명했다.

영상을 접한 누리꾼들은 "이 사람은 언젠가 자신도 투명하게 만들 것 같다", "투명 레스토랑을 열어도 되겠다", "노벨상을 받아야 한다"면서 놀라워했다. 일부 누리꾼은 오징어 꼬치, 두부, 와플 등도 투명하게 만들어 달라고 요청했다.

<뉴시스>

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