뱅크시, 런던 도심에 '깃발에 얼굴 가려진 양복 남성' 동상

영국의 '얼굴 없는 작가' 뱅크시가 런던 도심 한복판에 대형 동상을 세웠다.



뱅크시는 30일(현지시간) 소셜미디어에 런던 도심에 동상이 설치되는 장면을 담은 영상을 올렸다. 뱅크시는 기습적으로 벽화 작품을 남긴 다음에 소셜미디어에 해당 작품 이미지를 게시하는 방식으로 본인 작품임을 확인한다.

뱅크시가 설치한 동상. 로이터연합뉴스

뱅크시는 자신의 정체를 밝히지 않아 얼굴 없는 예술가로 불리며, 작품에 사회적 메시지를 담아 왔다.



전날 설치된 동상은 정장 차림의 한 남성이 깃발을 들고 걸어가는 모습으로, 얼굴은 나부끼는 깃발에 가려져 있다. 동상을 받치는 단의 하단에는 뱅크시 이름이 새겨졌다.



동상이 설치된 곳은 영국 왕실의 버킹엄궁, 세인트 제임스 궁과 멀지 않고 영국 의회 의사당인 웨스트민스터 궁과도 가까운 세인트 제임스 워털루플레이스다. 1800년대 제국주의를 기념해 개발된 거리로, 뱅크시의 동상 가까이에는 에드워드 7세, 플로렌스 나이팅게일의 조상과 크림전쟁 기념관 등이 있다.



동상 앞에는 뱅크시 작품을 보러 온 사람들이 몰리고 있다.



23세 학생 올리 씨는 BBC에 "언제까지 여기 설치돼 있을지 알 수 없는 한정 이벤트"라며 "정치인 양복 차림 같다. 전 세계와 영국에서 국수주의가 되살아나는 데 대한 반응일 수 있다"고 해석했다.

<연합>

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