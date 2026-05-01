LG엔솔, BMW에 배터리 공급 ‘10조 잭팟’

LG에너지솔루션이 독일 완성차 브랜드 BMW에 10조원 이상 규모의 전기차용 원통형 배터리를 공급한다. 배터리 업계 기준 10조원 이상 계약은 초대형 장기 공급에 해당한다.



LG에너지솔루션은 30일 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 “1분기 46시리즈(지름 46㎜) 원통형 배터리를 100GWh(기가와트시) 이상을 신규 수주했고, 수주 잔고는 440GWh 이상으로 확보했다”고 밝혔다.



LG에너지솔루션은 계약 상대방을 공개하지 않았지만 BMW의 차세대 전기차가 그 대상인 것으로 알려졌다. 계약 기간은 최장 10년으로 연간 10GWh 물량을 공급할 것으로 전해졌다. 이에 따른 총수주액도 10조원이 넘을 전망이다. LG에너지솔루션이 BMW 순수 전기차에 배터리를 공급하는 것은 처음이다. LG에너지솔루션은 그간 독일 메르세데스-벤츠와 미국 전기차 스타트업 리비안, 중국 5대 자동차 제조사인 체리자동차 등에 원통형 배터리를 공급해 왔다.



LG에너지솔루션은 BMW 수주를 포함해 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 사업을 강화해 실적 반등에 나설 계획이다. 지난해 1분기에는 영업이익 3747억원을 기록했지만, 올해 같은 기간에는 2078억원의 영업손실을 내며 적자로 돌아선 것으로 잠정 집계됐다. 매출은 6조5550억원으로 지난해 1분기 대비 2.5% 감소하고, 순손실도 9440억원으로 적자로 돌아섰다. 미국 행정부의 배터리 보조금 축소 여파로 지난해 4분기부터 적자가 이어졌다.



LG에너지솔루션은 수요가 늘고 있는 ESS에 적극 대응하며 실적 개선에 집중할 계획이다. 이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO) 부사장은 “지난해 10% 미만이었던 ESS 매출 비중은 현재 전사 매출의 20% 중반까지 확대됐고, 연말까지는 30% 중반 이상으로 비중을 높일 예정”이라고 말했다.

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