김경희 이천시장, 재선 도전…“말이 아닌 실행으로 성장” [6·3의 선택]

“지금 이천은 전환기…위기를 막고 기회를 현실로 만들어야”
첨단도시·50만 자족도시 등 6대 비전…인프라 확충 등 성과
국민의힘 소속 김경희 경기 이천시장이 재선 도전을 선언했다.
김 시장은 30일 시청에서 기자회견을 열어 “도약의 기회를 맞은 이천에 필요한 건 안정과 성장을 함께 이끌 검증된 리더십”이라며 도전을 구체화했다.
그는 반도체 산업 중심도시로서의 위상 강화와 생활 인프라 확충, 교육·복지 개선 등을 지난 4년간 시정 성과로 제시했다.
그러면서 이천의 미래를 열 6대 비전으로 대한민국 4대 첨단산업도시 구축, 주거·교통·일자리·생활이 선순환되는 도시 기반 조성, 교육이 강한 도시 등을 제시했다.
김 시장은 “준비되지 않은 리더십과 행정은 도시의 성장 기회를 놓칠 수 있다”며 “도시는 말이 아니라 실행으로 성장한다. 지금 이천은 위기를 막고 기회를 현실로 만들 수 있는 경험과 실력, 검증된 추진력을 갖춘 후보가 필요하다”고 강조했다.
시정 철학으로는 화합·소통·실천을 내세우며 갈등보다 통합, 불안보다 안정을 강조했다.
김 시장은 “더 성숙한 도시, 더 강한 이천, 더 따뜻한 공동체를 위해 뛰겠다”며 “그 길의 맨 앞에 서겠다”고 다짐했다.
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