경기도일자리재단, 기술학교 북부캠퍼스 개교…“기술인재 양성”

경기도일자리재단이 고양시와 손잡고 기술인재 육성에 나선다.

30일 재단에 따르면 두 기관은 전날 경기도기술학교 북부캠퍼스 구축 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 교환했다.

도시재생 혁신지구 사업으로 준공된 ‘창조혁신캠퍼스 성사’. 고양시 제공

이번 사업은 경기 북부 산업 수요에 대응하기 위한 인재 양성 기반을 구축하는 데 방점이 찍혔다. 교육과 산업, 취업이 연결되는 순환 구조를 만들게 된다.

북부캠퍼스는 원당역 인근 창조혁신캠퍼스 9층에 약 826㎡ 규모로 조성된다. 실습 중심 직무교육과 자격증 취득 과정, 취업 연계 프로그램을 운영해 현장 수요에 맞는 전문 인력을 양성할 계획이다.

조만간 교육시설 구축 공사에 들어가는 고양시는 6~7월 개교를 목표로 잡았다. 하반기부터는 본격적인 교육 운영에 들어가 80명의 교육생을 받을 계획이다.

경기도기술학교. 경기도일자리재단 제공

고양시는 입지 공모를 거쳐 사업자에 선정됐다. 재단은 교육훈련 계획 수립과 과정 운영 등 사업 전반을 총괄하고 시는 인허가와 행정 지원, 지역 산업체 연계를 담당한다.

재단은 경기 북부 권역 네트워크를 기반으로 세부 실행 방안을 지속해서 협의할 예정이다.

북부캠퍼스가 문을 열면 상대적으로 부족했던 경기 북부 기술교육 인프라를 확충하고, 청년층 취업 기회를 확대할 것으로 보인다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “북부캠퍼스는 경기 북부 산업과 일자리를 연결하는 핵심 거점”이라며 “지역 수요를 반영한 실효성 있는 교육으로 도민의 고용 기회를 확대하겠다”고 말했다.

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