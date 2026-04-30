李대통령 “교사 체험학습 법적 책임 불합리 여부 검토”

이재명 대통령이 30일 학교 현장 체험학습의 위축 문제와 관련해 “교사의 법률적 책임 및 면책 영역에 있어 불합리한 부분은 없는지 검토하라”고 지시했다.



강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 이 대통령이 관계부처에 이같이 주문했다고 밝혔다. 이 대통령은 학교 현장 체험학습과 관련해 “교사·학부모·전문가 등 각계각층의 의견을 공개적 토론 과정을 통해 수렴하라”고도 지시했다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 발언하고 있다. 청와대사진기자단

강 수석대변인은 이 대통령이 최근 학교 현장 체험학습과 관련한 발언을 한 이후 여러 계층에서 다양한 의견을 가진 것으로 판단해 이런 지시를 한 것이라고 배경을 설명했다. 앞서 이 대통령은 4월28일 국무회의에서 소풍이나 수학여행 등을 기피하는 풍토를 두고 “안전사고가 나고 관리 책임을 부과 당하지 않을까 하는 걱정 때문에 이러는 경향이 있다”고 지적한 바 있다.



강 수석대변인은 “(이 대통령이) 교사, 학부모, 전문가들이 각계각층의 의견을 가진 것으로 보인다고 판단했다”며 “공개적 토론 과정은 교육부가 해야 할 것 같고, 교사의 법률적 책임 및 면책 영역에 관해서는 법률적 부분이 있어 법무부와도 협조해서 논의·검토하라고 지시했다”고 전했다.

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