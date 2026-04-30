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푸틴 '전승절 휴전' 언급에…젤렌스키 "장기 휴전 원해"

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"미국 통해 구체적인 내용 확인할 계획"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 30일(현지시간) 러시아의 전승절 휴전 언급에 "우리의 제안은 장기 휴전이며 신뢰할 수 있는 안전과 평화"라고 말했다.

젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어에 "우리는 어떤 형식에서도 협력할 준비가 돼 있다"며 이같이 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

러시아 타스 통신에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화에서 "전승절 행사 기간 휴전을 선언할 준비가 돼 있다"고 말했다. 다만 휴전 기간 등 구체적인 내용은 언급하지 않았다.

젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령의 휴전 언급과 관련해 구체적인 내용을 확인하기 위해 미국에 문의할 계획이라고 말했다.

그는 "이것이 정확히 무엇을 의미하는지, 전승절 퍼레이드를 위한 몇 시간의 안전 보장인지 혹은 그 이상인지 분명히 할 것"이라고 썼다.

푸틴 대통령이 말한 휴전 선언이 안전하게 전승절 행사를 개최하기 위한 것인지, 긴장 완화로 나아갈 수 있는 종전 노력의 일환인지 분명히 하겠다는 취지다.

푸틴 대통령이 언급한 전승절은 러시아가 제2차 세계대전 승리를 기념하는 날이다.

러시아는 작년 전승절 연휴 기간인 5월 8∼10일 휴전을 일방적으로 선언했다. 하지만 젤렌스키 대통령은 러시아가 연휴 기간 공격을 차단하기 위해 휴전 선언을 이용한다며 휴전을 거부했다.

<연합>


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