정원오 서울시장 후보, 직능단체 건의 청취 후 실천 약속…‘노동절 정신 계승’ 공약도 발표

노동절을 하루 앞둔 30일 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 주요 노동 공약을 발표했다. 전국 직능대표자회의 타운홀 미팅에서는 직능단체장들의 건의사항을 청취한 뒤 “정책 제안을 받으면 꼭 답을 드린다는 믿음이 있을 것”이라며 본격적인 표밭 다지기에 나섰다.

정 후보는 이날 오후 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 전국직능대표자회의 타운홀 미팅에 참석해 대한한의사협회, 대한세무사협회 등 단체장들의 건의사항을 들었다.

대한한의사협회 관계자는 이 자리에서 “한의와 양의가 공존하는 의료 이원화 제도를 택한 나라에서 공공병원에서의 불균형이 너무 심하다”며 “국립 한방병원을 서울시에서 유치해주시길 바란다”고 제안했다. 대한세무사협회는 “현재 세무사들이 지방자치단체 발전과 지방 행정 발전을 위한 세무사업에 참여하고 있다”며 “지자체 민간 위탁이나 보조금 예산이 다 합하면 40조, 50조 된다고 하는데, 제대로 쓰고 있는지 걱정들이 많다”며 “세무사와 공인회계사가 참여해서 보조금을 점검하는 작업에서 세무사들이 함께할 수 있도록 해달라”고 요청했다.

작업치료사협회는 “물리, 작업, 언어 치료를 다 다루는 작업치료사들인데 법 제도가 확보되지 않아 아쉬움이 있다”며 “지역마다 물리 작업지도사들이 병원에 오기 전에 생활에서 예방하는데, 서울시만 통합돌봄에 참여하지 않고 있다. 가정에 방문해 치료 당사자나 가족들을 돕도록 배운 것을 실천할 수 있도록 시범적인 법률을 만들어달라”고 했다. 이 외에도 30곳 넘는 직능단체가 참석했다.

정 후보는 “서울 행정은 다양한 주민들의 요구에 답을 하는 것이라고 생각한다”면서 “구체적인 답은 별도로 드리겠지만 어렵지 않을 것 같다. 방법을 찾는 과정에서 상담하고 정책화하고 공약화해 이후 서울시 실천으로 진행하겠다”고 약속했다. 또 “이해관계가 상충돼서 시간이 필요한 것들은 소통과 대화를 통해 해결책을 찾고, 관행과 제도적 미비로 안 되는 것들은 바로 실천하겠다”고 말했다.

정 후보는 이날 오전 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 기자회견을 열고 ‘취약 노동자 보호’와 ‘30분 통근 도시’를 골자로 하는 노동 공약을 발표했다. 산업재해 보험 적용을 받지 않는 자영업자, 플랫폼 노동자, 일용직 등 취약 노동자들을 위한 ‘서울형 유급병가 지원 제도’를 도입하겠다고 밝혔다. 주요 공약인 30분 통근 도시 조성을 위한 ‘서울형 유연근무제’와 ‘내 집 앞 공공 공유 오피스 조성’도 약속했다.

정 후보는 “내일은 노동절이 63년 만에 이름을 되찾아 맞이하는 첫날”이라며 “전태일다리를 찾아 ‘일하는 사람이 존중받는 세상’을 다시 마음에 새겼다. 서울이 노동으로 움직인다면 일하는 시민의 시간도 서울시가 함께 책임져야 한다”고 강조했다. 또 “지난 정부와 오세훈 시장 시절 서울시에서 노동이 많이 지워졌다”며 “시에서 발주하는 현장에서도 임금 체불 문제가 많았고 일하는 시민들의 권리가 많이 후퇴했다”고 지적했다.

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