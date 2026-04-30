2027년 지역의사전형 490명 선발…어느 대학 최다일까

서울을 제외한 지역에서 선발하는 지역의사의 2027학년도 선발 전형 정원이 확정됐다. 선발 인원의 70%는 지역 의대가 속한 진료권 지역의 학생들로만 선발한다. 2027년도에는 지역의사 전형으로 490명을 선발할 예정인데, 대전∙충청 지역이 118명으로 가장 많다. 대학으로는 충북대와 강원대가 각 39명으로 가장 많은 인원을 지역의사 전형으로 뽑는다.

보건복지부는 지역의사의 양성 및 지원 등에 관한 법률(지역의사법)에 따른 시행령∙규칙에 이어 정원 등 지역의사제 운영에 필요한 세부 기준을 담은 지역의사 선발 전형·지원·의무복무 등 고시 3종을 30일 제정∙발령했다.

정부세종청사 보건복지부 전경. 뉴시스

지역의사제는 의사 부족과 필수의료 공백 문제를 떠안고 있는 지역 의료의 여건을 완화하기 위해 마련된 제도다. 2027학년도 대학 입시부터 적용된다. 서울을 제외한 전국 32개 의대에서 늘어난 입학 정원은 지역의사 전형으로 별도 선발한다.

지역의사선발전형 적용 증원 규모는 2027년 490명, 2028∼2031년 연 613명으로 정해졌다.

지역의사 선발 고시에서는 지역의사제 전형 시 선발 인원의 70%는 대학 소재지와 인접한 도 지역 진료권에서 선발하고, 지원자 확보 여건을 고려해 인접 시도를 포함한 광역권에서 30% 선발하도록 했다.

진료권별 선발 인원은 부산∙울산∙경남 97명, 대전∙충남 및 대구∙경북이 72명, 강원 63명, 충북 46명, 광주 50명, 전북 38명, 제주 28명, 경기∙인천 24명 등이다.

광역권으로 넓히면 대전∙충청권이 118명으로 가장 많다. 이어 부산∙울산∙경남 97명, 광주∙전북 88명, 대구∙경북 72명, 강원 63명, 제주 28명 순이다.

대학별 선발 인원은 충북대와 강원대가 각 39명으로 가장 많다. 이어 전남대와 부산대 각 31명, 제주대 28명, 충남대 27명, 경북대 26명, 경상대 22명, 전북대 21명 등의 순이었다.

학비 등 지원 범위와 지급 절차도 구체적으로 정해졌다. 학비는 학기 초부터 지체 없이 지급하도록 명시했으며, 기존 관련 법령에 따라 다른 장학금과의 중복 혜택은 받지 못한다.

지역의사 선발 전형 학생에 대한 교육 및 상담 등을 종합적으로 지원하기 위해 지역의사지원센터도 중앙∙권역별로 설치한다.

지역의사가 전문의가 되고자 수련 받을 때는 전문과목 선택에 제한이 없도록 했다. 본인의 의무복무지역에서 수련하는 경우 내과·신경과·외과·신경외과·심장혈관흉부외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과·가정의학과 등 9개 과목은 레지던트 수련 기간 전부를 의무복무 기간으로 인정한다. 그 외 과목과 인턴 과정은 수련 기간은 절반만 의무복무 기간으로 인정된다.

곽순헌 복지부 보건의료정책관은 “고시 제정으로 지역의사제의 법령 체계가 완성됐다. 향후 지역의료 인프라 개선, 지역 중심의 다기관 협력 수련 제도화 등을 함께 추진해 지역에서의 근무가 자연스러운 선택이 되도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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