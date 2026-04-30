숙명언론인상에 이금희·곽민영

숙명여자대학교(총장 문시연)가 창학 120주년을 맞아 제정한 ‘숙명언론인상’ 초대 수상자로 방송인 이금희 전 KBS 아나운서와 곽민영 채널A 심의실장을 선정했다고 30일 밝혔다.



곽민영 채널A 심의실장(화학 94)은 1999년 세계일보 기자로 언론계에 입문해 동아일보와 채널A 기자를 거쳤다. 현재 채널A 방송 심의와 시청자 정책을 총괄하며 시청자 권익 보호와 보도 공정성 확립에 힘쓰고 있다. 신문과 방송 취재 현장과 미디어 경영 분야를 두루 거쳐 언론계의 여성 리더십을 보여준 인물로 평가된다.

이금희(왼쪽부터), 곽민영

이금희 아나운서(정치외교 84)는 1989년 KBS 아나운서로 입사해 37년간 공감과 경청을 내세운 방송 진행으로 ‘국민 아나운서’라는 수식어를 얻었다. KBS ‘아침마당’, ‘인간극장’ 등 인기 프로그램의 장수 진행자로 전 세대를 아우르는 목소리로 사랑받았다. 현재는 프리랜서 방송인으로 활동하며 저술 활동과 유튜브 채널 등을 통해 대중과 활발히 소통하고 있다. 시상식은 이날 서울 용산구 숙명여대 백주년기념관에서 열린 ‘숙명 언론인의 밤’에서 진행됐다.

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