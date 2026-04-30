BNK금융그룹, 2026년 1분기 당기순이익 2114억원 기록

BNK금융그룹은 30일 실적공시를 통해 2026년 1분기 그룹 연결 당기순이익(지배기업지분)이 2114억원을 기록해 전년 동기대비 448억원(26.9%) 증가했다고 밝혔다.

비이자부문 이익 감소와 판매관리비 증가에도 불구하고, 이자부문 이익 증가 및 대손비용 감소로 전년 동기대비 당기순이익이 증가한 것으로 분석됐다.

BNK금융그룹이 30일 실적공시를 통해 2026년 1분기 그룹 연결 당기순이익이 2114억원을 기록해 전년 동기대비 448억원(26.9%) 증가했다고 밝혔다. 사진은 BNK금융그룹 사옥 전경. BNK금융그룹 제공

부문별로는 은행이 전년 동기대비 206억원(부산은행 225억원, 경남은행 -19억원) 증가한 1756억원의 당기순이익을 달성했고, 비은행 부문은 전년 동기대비 253억원(캐피탈 107억원, 투자증권 36억원, 저축은행 10억원, 자산운용 75억원 등)증가한 596억원의 당기순이익을 보였다.

그룹 자산건전성 지표인 고정이하여신비율과 연체율은 각각 1.57%와 1.42%로 전 분기 대비 각각 15bp(베이시스 포인트·세밀한 금리 변동 단위)와 28bp 상승했다. 이는 경기둔화에 따른 부실 증가가 반영된 것으로, 향후 적극적인 건전성 관리가 요구된다.

또 그룹 자본적정성 지표인 보통주 자본비율은 적정이익 실현과 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전년 동기대비 5bp 상승한 12.30%를 보였다.

BNK는 보통주 자본비율의 지속적인 개선을 통해 신용리스크 확대에 대비하고, 주주환원 확대 기반을 지속적으로 마련해 나갈 계획이다.

박성욱 BNK금융그룹 부사장(CFO)은 “당사에서 발표한 기업가치 제고 계획에 따라 주주환원 확대를 위해 자사주 매입·소각 규모를 작년 상반기(400억원) 보다 50% 늘려 600억원 규모로 실시할 예정”이라고 말했다.

한편 이날 열린 이사회에서는 주당 150원(전년 동기대비 25% 증가)의 분기 현금배당을 결의하고, 올 상반기 600억원의 자사주 매입·소각을 결정했다.

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