[단독] ‘약물 살인’ 김소영, 신상공개 취소 소송

약물이 든 음료를 건네 남성 2명을 살해한 혐의로 구속기소된 김소영이 자신의 신상정보 공개 처분에 불복해 법원에 소송을 낸 것으로 확인됐다.

강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영의 머그샷(왼쪽), 김소영이 서울북부지법 영장실질심사에 출석하는 모습. 서울북부지법·연합뉴스

30일 법조계에 따르면 김소영은 지난달 자신의 신상정보 공개 처분에 불복해 서울행정법원에 소송을 제기했다. 같은 날 소송구조 신청도 함께한 것으로 나타났다.



소송구조 제도는 소송비용을 지출할 자금능력이 부족한 사람에게 법원이 변호사 보수, 송달료 등 재판에 필요한 일정 비용의 납입을 유예 혹은 면제시켜 비용을 내지 않고 재판을 받을 수 있도록 하는 제도다. 다만 김소영의 신상정보 공개 게시 기간은 8일로 종료된 상태다. 이에 처분의 집행이 완료돼 실익이 없어 각하될 가능성이 클 것으로 보인다.



김소영은 지난해 12월부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 살해하고 1명의 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 앞서 경찰 수사 단계에선 김소영의 신상정보가 공개되지 않은 가운데 누리꾼들 사이에서 그의 사회관계망서비스(SNS) 계정 등 개인정보가 알려지며 사적 제재 논란이 일기도 했다. 이후 검찰은 신상정보공개심의위원회를 거쳐 김소영의 이름과 나이, 머그샷을 공개했다.



경찰은 결혼정보업체 등에서 만난 남성들에게 수면제를 먹인 뒤 수천만원을 빼앗은 20대 여성 A씨를 검찰에 넘겼다. A씨가 피해자들에게 먹인 수면제 성분은 김소영 사건에서 사용된 약물과 같은 계열인 것으로 파악됐다.



경기 의정부경찰서는 이날 강도상해와 마약류관리법 위반 혐의로 A씨를 구속송치했다고 밝혔다. A씨는 지난해 12월부터 올해 4월까지 수도권 일대에서 남성 4명에게 수면제를 먹여 재운 뒤 4890만원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받는다. A씨는 결혼정보업체나 소개팅 애플리케이션(앱), 지인 소개로 알게 된 30대 남성 B씨 등 피해자들에게 접근해 한 달가량 동거하며 관계를 쌓은 뒤 우유 등 음료에 수면제를 탄 것으로 조사됐다. 이후 피해자들이 잠든 사이 휴대전화 등을 이용해 돈을 자신의 계좌로 이체하거나 수백만원 상당의 물품을 구매한 것으로 파악됐다.

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