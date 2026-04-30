아틀레티코·아스널, PK 주고받으며 ‘무승부’

아틀레티코 마드리드(스페인)와 아스널(잉글랜드)이 페널티킥으로 한 골씩 주고받으며 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 4강 1차전에서 무승부를 거뒀다.



아틀레티코 마드리드와 아스널은 30일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2025∼2026 UCL 4강 1차전에서 1-1로 비겼다. 두 팀은 오는 6일 오전 4시 아스널의 홈인 런던 에미레이츠 스타디움에서 열리는 2차전을 통해 결승 진출 팀을 가린다.



이날 두 팀은 팽팽하게 맞섰다. 아스널은 2선을 장악한 뒤 경기를 주도했고, 아틀레티코 마드리드는 시종일관 강한 압박과 날카로운 역습으로 맞불을 놨다.



전반 막판 0의 균형이 깨졌다. 전반 44분 아스널의 빅토르 요케레스가 아틀레티코의 수비수 다비드 한츠코에게 페널티 지역 안에서 밀려 넘어졌고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 요케레스는 자신이 얻어낸 페널티킥을 깔끔하게 성공시켜 앞서 나갔다.



일격을 맞은 아틀레티코는 후반 시작과 동시에 스리백으로 변화를 주고, 측면을 통해 활로를 찾았다. 후반 11분 마르코스 요렌테의 오른발 발리가 아스널 수비수 벤 화이트의 왼손에 맞았고, 이 역시 페널티킥이 선언됐다. 이를 훌리안 알바레스가 침착하게 성공시키며 1-1로 승부는 원점으로 향했다.



흐름을 탄 아틀레티코는 후반 18분 앙투안 그리즈만이 넘어지면서 때린 슈팅이 골대에 맞아 역전에는 실패했다. 후반 30분엔 아데몰라 루크먼이 골키퍼와 일대일 찬스를 잡았지만 슈팅이 골키퍼 선방에 걸렸다. 아스널도 에베레치 에제가 후반 33분 과감한 쇄도로 두 번째 페널티킥을 얻어냈지만, VAR 판독 결과 반칙이 취소돼 역시 승리 기회를 놓쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지