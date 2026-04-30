트럼프 “核 합의 때까지 봉쇄… 이란, 숨 막힌 돼지처럼 질식”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 우라늄 농축 문제에 대해 합의할 때까지 대이란 해상 봉쇄를 이어나가겠다고 밝혔다. 글로벌 에너지 수송로인 호르무즈해협 봉쇄가 장기화할 우려가 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 미 온라인매체 액시오스와의 인터뷰에서 “봉쇄가 폭격보다 어느 정도 효과적”이라고 말했다. 그는 “이란은 꽉 막힌 돼지처럼 질식하고 있고, 상황은 그들에게 더 나빠질 것”이라며 “그들은 핵무기를 가질 수 없다”고 재차 강조했다.



트럼프 행정부는 이란의 핵 포기 등 양보를 끌어내기 위해 필요시 해상 봉쇄를 수개월 더 이어가는 방안을 검토 중인 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 전날 정유업계 임원들을 백악관에서 비공개로 만나 이란전에 따른 에너지 시장 파장과 대응책을 논의했다. 업계에서는 셰브론의 마이크 워스 최고경영자 등이 참석했다. AFP통신은 한 당국자를 인용해 “현재 봉쇄 조치를 수개월간 지속하면서 미 소비자에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 조치”에 대해 논의가 이뤄졌다고 보도했다. 당장 군사행동을 재개하기보다는 경제적 압박을 극대화해 이란의 양보를 끌어내려는 전략으로 풀이된다.



트럼프 행정부는 호르무즈해협에서의 선박 운항을 가능하게 할 새로운 국제 연합체를 구상하고 있다는 보도도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 국무부가 각국 미국 대사관에 해협의 상업적 통항 재개를 위한 ‘해양자유연합(MFC)’ 구성 내용을 담은 전문을 보냈으며, 미국 외교관들에게 외국 정부가 연합체에 서명하도록 압박할 것을 촉구했다고 전했다. 이는 미국이 현재와 미래의 호르무즈해협 관리에 다른 국가들이 관여하기를 원한다는 점을 보여준다고 WSJ는 짚었다.



일각에선 미국이 대이란 군사작전을 시행할 수 있다는 예측이 제기되고 있다. 액시오스는 미 중부사령부가 협상 교착을 타개하기 위해 단기적인 공습을 준비 중이라고도 전했다. 상업용 선박 통항을 다시 정상화하기 위해 호르무즈해협 일부를 장악하는 계획도 보고할 것으로 알려졌다.



호르무즈해협을 둘러싼 우려가 커지면서 유럽 ICE선물거래소에서 브렌트유 6월 인도분은 이날 전 거래일보다 5% 이상 오른 장중 배럴당 126.41달러를 기록했다. 2022년 6월 이후 장중 최고치다. 6월 인도분 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격도 110달러를 웃돌았다.

‘親신정’ 이란 내부결속 29일(현지시간) 이란 테헤란에서 시아파 제8대 이맘인 이맘 레자의 생일을 기념하고 최고지도자에 대한 지지를 표명하기 위한 정부 주도 집회가 열린 가운데, 한 여성이 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이(왼쪽 사진)와 미국·이스라엘 공격에 피살된 모즈타바의 부친 아야톨라 알리 하메네이의 사진을 들어 보이고 있다. 테헤란=AP연합뉴스

이런 가운데 트럼프 행정부가 지난 2월28일 시작한 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 현재까지 250억달러(약 37조원)에 달하는 것으로 확인됐다. 제이 허스트 미 국방부(전쟁부) 회계감사관(차관)은 미 연방 하원 군사위원회의 청문회에서 이같이 밝히면서 “대부분은 탄약 비용이고 일부는 운영 및 유지 보수, 장비 교체 비용”이라고 설명했다. 미국·이란 전쟁 발발 이후 트럼프 행정부가 전쟁 비용 추산치를 공개적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다.



한편 트럼프 대통령은 29일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화하고 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 임시 휴전 등 현안에 대해 의견을 나눴다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 이란의 농축 우라늄 문제와 관련해 지원 의향을 보이자 “나는 ‘우크라이나 전쟁 종결에 관여하길 바란다’고 답했다. 나를 돕기 전에 당신의 전쟁을 끝내길 원한다고 말한 것”이라고 했다. 푸틴 대통령은 이란 전쟁을 두고 “다시 무력을 쓴다면 이란과 주변국은 물론 국제사회 전체에 매우 심각한 결과가 초래될 것”이라고 경고한 것으로 전해졌다.



러시아 국영 타스 통신은 미·러 정상이 5월9일 예정된 러시아의 2차 세계대전 승리기념일(전승절) 81주년 행사 때 우크라이나와 휴전하는 방안을 논의했다고 전했다.

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