효성중공업, 美 최대 송·배전 전시회 참가

효성중공업은 5월 4∼7일 미국 시카고에서 열리는 미국 최대 송·배전 전시회인 ‘IEEE PES T&D 2026’에 참가해 인공지능(AI) 데이터센터 전력망의 토털 솔루션을 소개한다고 30일 밝혔다.

효성중공업이 개발한 22.9kV SST. 효성중공업 제공

미국 전기전자공학자협회가 주최하는 ‘IEEE PES T&D’는 격년마다 개최되는 글로벌 전시회 및 학술대회다.



효성중공업은 이번 전시회에서 △세계 최대 용량의 ‘800㎸ 7000A’ 가스절연차단기(GCB) △차세대 데이터센터의 핵심 전력 솔루션인 반도체 변압기(SST) △국내 최초 독자 기술로 개발에 성공한 전압형 초고압 직류송전 시스템(HVDC) △데이터센터와 신재생에너지의 전력 안정성을 강화하는 정지형 무효 전력 보상장치(STATCOM)를 선보인다.



최근 미국 시장은 AI산업의 성장으로 데이터센터 등 전력 수요가 향후 10년간 25% 급증할 것으로 예상된다.



효성중공업은 초고압변압기·차단기와 같은 기존 전력기기 경쟁력을 극대화하는 동시에 SST, HVDC 등 차세대 기술을 선보여 역량을 현지 고객들에게 각인시킨다는 방침이다. 효성중공업 관계자는 “전력 인프라 기술력과 미래형 솔루션을 결합해 미국 시장의 패러다임 전환을 주도해 나가겠다”고 말했다.

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