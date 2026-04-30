땀 흘린 국민체육진흥공단 하형주 “매주가 스포츠주간처럼…온 국민 즐겨야 진짜 복지”

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 지역과 성별, 연령에 관계없이 누구나 일상에서 운동을 즐길 수 있는 환경을 만들기 위한 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참했다고 30일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 지역과 성별, 연령에 관계없이 누구나 일상에서 운동을 즐길 수 있는 환경을 만들기 위한 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참했다고 30일 밝혔다. 이번 캠페인은 ‘스포츠를 통한 건강한 사회 구현’이라는 현 정부의 주요 국정과제를 조속히 실현하기 위해 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주도적으로 전개하는 릴레이 프로젝트다.

지난 23일 캠페인의 첫 주자로 나선 김대현 문체부 제2차관의 지목을 받아 릴레이에 합류한 하 이사장은 평소 걷기와 가벼운 러닝을 꾸준히 실천하며 생활 체육의 중요성을 강조해 왔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 지역과 성별, 연령에 관계없이 누구나 일상에서 운동을 즐길 수 있는 환경을 만들기 위한 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참했다고 30일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

하 이사장은 지난 26일 제64회 스포츠주간을 기념해 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘땀송송 운동해봄제’ 현장을 찾아 공단 임직원들과 함께 직접 땀 흘리며 스포츠를 즐기는 모습을 보였다. 현장에서 운동의 가치를 몸소 알린 하 이사장은 캠페인의 열기를 이어갈 다음 참여자로 최관용 한국체육학회장, 대한불교조계종 문화부장 성원스님, 문원재 한국체육대학교 총장 등 3명을 지명하며 학계·종교계 등으로 확산의 폭을 넓혔다.

하 이사장은 “매주가 스포츠주간인 것처럼 모든 국민이 일상 속 체육 활동을 통해 건강한 삶을 누리길 바란다”면서 “국민체육진흥공단 역시 대한민국 방방곡곡 어디서나 온 국민이 차별과 격차 없이 스포츠를 마음껏 누릴 수 있는 촘촘한 환경을 만드는 데 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

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