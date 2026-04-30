몽베스트, 2026 ‘Dream Your Dreamz’ 캠페인 전개…한국여자야구연맹 공식 후원

몽베스트가 2026년 브랜드 캠페인 ‘Dream Your Dreamz’의 첫 번째 행보로 국내 5개 종목 연맹인 여자야구, 카누, 사격, 근대5종, 롤러스포츠와 공식 스폰서십을 체결한다.

이번 캠페인은 일상 속에서 자신만의 길을 이어가는 이들의 이야기를 응원한다는 몽베스트의 브랜드 철학에서 시작되었다. 몽베스트는 종목은 다르지만 선수들의 꾸준한 훈련과 도전에 공감하고, 이들의 도전을 실질적으로 뒷받침하기 위해 이번 후원을 결정했다.

이러한 캠페인 취지를 바탕으로 몽베스트는 한국여자야구연맹(회장 임혜진)과 후원 협약을 체결했다. 야구에 대한 열정으로 활동을 이어가는 여자야구 선수들이 훈련과 경기에 집중할 수 있도록 필요한 제품을 현장에 지원할 계획이다. 이를 위해 연맹 리그와 여자야구 국가대표 선수단에 몽베스트 생수 4만 800여 병과 위드네이처 레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일 등을 전달한다.

한국여자야구연맹 관계자는 “선수들이 흘리는 노력의 가치를 이해하고 지원해 주는 몽베스트의 후원에 감사드린다. 현장에서 훈련과 경기를 이어가는 선수들에게 몽베스트의 제품 지원은 실질적인 도움이 될 것으로 기대하며, 선수들이 더 넓은 세상을 향해 나아가는 데 힘이 될 것”이라고 전했다.

몽베스트 관계자는 “2026년 ‘Dream Your Dreamz’ 캠페인의 여정을 한국여자야구연맹과 함께 이어가게 되어 기쁘다. 선수들의 훈련 현장에 필요한 제품을 지원하며, 여자야구 선수들의 활동을 지속적으로 응원하겠다”고 밝혔다.

한편, 몽베스트는 이번 스포츠 연맹 후원을 시작으로 ‘Dream Your Dreamz’라는 브랜드 철학을 담아, 일상 속 다양한 도전을 응원하는 활동을 지속적으로 펼칠 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지