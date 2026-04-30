李대통령 “일부 조직 노동자 과도한 요구, 다른 노동자에게도 피해…연대 의식 필요”

이재명 대통령은 노동절(5월1일)을 하루 앞둔 30일 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다”며 “‘나만 살자’가 아니고 노동자 모두가, 국민 모두가 함께 살 수 있는 세상을 만들기 위해서 책임 의식과 연대 의식도 필요하겠다”고 말했다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 노동자 간 연대에 대해 언급하며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “노동자들 상호 간에 연대 의식도 발휘해 주면 좋겠다”며 “고용에 있어서 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은 같은 입장을 가진 다른 노동자들과의 연대에서 나온다. 노동3권을 보장하는 이유도 바로 그런 것”이라고 했다.

동시에 이 대통령은 사용자들의 책임·연대 의식도 강조했다. 이 대통령은 “당연히 노동자뿐만 아니라 사용자도 노동자에 대해서 똑같은 생각을 가져야 되겠다”며 “우리 국민 모두가 가족 중에 누군가는 노동자이고, 누군가는 사용자가 될 것이고, 또 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국의 구성원이다라고 생각하고 역지사지하면서 함께 사는 세상을 만들어 가면 좋겠다”고 당부했다.

이 대통령은 63년 만에 법정 공휴일로 지정된 노동절에 대해서도 의미를 부여했다. 이 대통령은 “정부 출범 이후에 처음으로 맞이하는 노동절이다. 올해부터는 노동절이 ‘노동’이라는 정당한 이름을 되찾았을 뿐만 아니라 법정 공휴일로 지정도 됐기 때문에 그 의미가 매우 각별하다”며 “내일(5월1일) 하루는 우리 모두가 노동의 가치와 의미를 함께 공유하고 되새기는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

노동이 제대로 존중받는 나라를 만들기 위한 ‘노동시장 격차 완화’와 ‘작업 환경 안전 강화’도 주문했다. 이 대통령은 “최근 산재 사망자가 감소하는 등 정책 효과가 조금은 가시화되고 있는데, 현장 감독 강화와 관련 제도 개선에도 여전히 속도를 더 내야 되겠다”고 주문했다. 또 “비정규직 노동자의 노동 조건 역시 공정하고 합리적인 방향으로 개선해야 한다”며 “대한민국에서는 정부가 가장 큰 사용자다. 정부부터 모범적인 사용자의 모습을 보여드려야 되겠다”고 촉구했다.

인공지능(AI) 대전환에 따른 노동시장 변화에 대응하기 위한 상호 협력 필요성도 언급했다. 이 대통령은 “노동과 산업 현장이 앞으로 근본적인 변화에 노출되게 된다. 이런 중차대한 도전을 이겨내려면 상생과 협력의 정신이 필요하다”며 “사측은 노동자를 기업 운영에 소중한 동반자로 대우해야 한다. 노동자, 노조도 책임 의식을 함께 가져야 한다”고 했다.

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