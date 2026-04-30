‘12년차 레이서’ 양상국 “골프는 싼 스포츠…우린 이틀에 1500만원 써”

코미디언 양상국이 레이싱 선수로 활동 중인 근황을 공개했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘엄마를 위해 재혼했어요? 더 지독하게 돌아온 천하제일 효심포장대회’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 송은이와 김숙은 양상국과 전화를 연결해 대화를 나누며 그의 근황을 물었다.

양상국은 “레이싱을 한 지 12년 차 됐다”고 밝히며 오랜 기간 레이싱 선수 활동을 이어오고 있다고 설명했다. 이어 “아마추어 클래스에서 1등을 찍었다. 올해는 프로 클래스로 전향한다”고 덧붙였다.

레이서로 활동 중인 양상국. 양상국 인스타그램 캡처

레이싱 비용에 대해서도 구체적으로 언급했다. 그는 “내가 나가는 N1 클래스 같은 경우 1박 2일, 2박 3일 대회에 1500만원 정도가 든다”고 밝혔다. 송은이가 “자신의 돈을 쓰는 거냐”고 묻자 “나는 후원을 받고 있다”고 답했다.

양상국은 현재 현대모터클럽 회원들을 중심으로 꾸려진 순수 아마추어 레이싱팀 ‘TEAM HMC’에서 활동하고 있다. 앞서 현대차는 지난 3일 UX 스튜디오 서울에서 ‘현대차-TEAM HMC 후원 협약식’을 열고 “고객 동호회 기반 아마추어 레이싱팀 TEAM HMC 후원을 10년 연속 이어간다”고 발표한 바 있다.

양상국은 “조금 건방지게 보일 수 있는데, 레이싱 하는 분들이 오히려 골프는 싼 스포츠라고 한다”며 “우리는 이틀에 1000만~1500만원 정도를 쓰고, 이걸 한 달에 한 번씩 한다”고 설명했다.

그는 레이싱에 대한 애정도 드러냈다. 양상국은 “30대에 시작한 거라 비교적 늦은 편”이라면서도 “안 될 것 같은 상황에서 0.01초씩 줄여가는 성취감, 그리고 추월하는 순간의 카타르시스가 크다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지