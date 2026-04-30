SNS 유행 과다복용 파티?…"감기약 등 과다복용시 부작용 심각"

최근 감기약이나 수면유도제 등 일반의약품을 한꺼번에 복용해 환각을 경험하려는 '과다 복용' 문화가 청소년 사이에서 퍼지자 전문가들이 그 해악을 경고하고 나섰다.



30일 한국건강증진개발원에 따르면 최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 일반의약품 과다 복용 경험을 공유하는 글이 확산하고 있다.

사진과 기사 내용은 관련이 없음. 게티이미지뱅크

일부 청소년들은 약국에서 쉽게 살 수 있는 수면유도제와 감기약 등을 한 번에 과다 복용한 뒤 경험한 환각 등 이상 반응을 'OD(OverDose) 파티'라는 이름으로 미화해 SNS에 공유하고 있다.



이런 행태는 통계에서도 확인된다.



건강보험심사평가원에 따르면 의약품 중독으로 진료받은 10대 환자는 2020년 1천375명에서 2024년 1천918명으로 39.5% 늘었다.

건강정보 팩트체크(일반의약품 오남용) 카드뉴스. 한국건강증진개발원 제공

일상에서 쉽게 접할 수 있는 일반의약품을 과다 복용하면 심각한 건강 피해로 이어질 수 있다.



수면유도제의 주성분인 디펜히드라민을 과량 복용하면 항콜린성 부작용으로 환각, 심박수 이상, 경련 등이 나타날 수 있다.



감기약도 한 번에 많이 먹으면 덱스트로메토르판 성분이 환각, 호흡 억제 등 심각한 부작용을 유발할 수 있다.



해열진통제 성분인 아세트아미노펜은 과다 복용 시 간 손상을 일으킬 수 있고, 심한 경우 간부전으로 생명을 위협할 수 있다.



한창우 명지병원 정신건강의학과 교수는 "일반의약품이라도 오남용할 경우 쉽게 내성이 생겨 더 강한 자극을 얻기 위해 복용량을 점점 늘리게 된다"며 "뇌의 조절 기능이 충분히 발달하지 않은 청소년은 약물 오남용에 쉽게 빠져들 수 있고, 이는 심각한 약물 중독으로 이어질 수 있는 만큼 보호자와 학교의 적극적인 관심과 지도가 필요하다"고 강조했다.

<연합>

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