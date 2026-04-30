국방부, '방첩사 정치성향 수집' 의혹 수사…"일탈 엄중조치"

국방부가 최근 제기된 방첩사의 군 인사 정치성향 수집 의혹과 관련해 수사에 착수했다고 30일 밝혔다.



정빛나 대변인은 이날 정례브리핑에서 "안규백 국방부 장관은 지난 28일 국방부조사본부에 투명하고 객관적으로 사실관계를 확인하라고 지시했고, 조사본부는 장관 지시에 따라 현재 수사에 착수한 상태"라고 밝혔다.

방첩사령부 청사. 연합뉴스

그러면서 "조사본부 수사를 통해 여전히 악습에서 벗어나지 못한 일탈행위가 확인될 시에는 엄중히 조치할 것"이라고 덧붙였다.



앞서 한 언론은 방첩사가 '12·3 비상계엄' 관련 찬성·반대 발언을 한 군 인사에 대해 정치 성향 첩보 수집을 지시했고, 부대 내에서 '이재명 지지자냐'라고 하거나 계엄을 옹호하는 등 정치적 발언이 있었다는 의혹을 보도했다.



이재명 대통령은 지난 28일 국무회의에서 해당 보도를 거론하면서 "국군 내 모 부대에서 '너 이재명 찍었냐, 안 찍었냐' 이걸 제가 취임한 이후에도 조사했다고 보도했다"며 사실 여부를 확인해보라고 안 장관에게 지시했다.

<연합>

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