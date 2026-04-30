한국부동산원, 보유세까지 계산…세금 시뮬레이션 기능 확대

한국부동산원이 부동산 세금 시뮬레이션 서비스를 통해 재산세와 종합부동산세를 한 번에 확인할 수 있도록 했다.

한국부동산원은 30일 부동산정보 애플리케이션(앱)을 통해 ‘세금 시뮬레이션 서비스’를 기존 양도소득세와 상속세에서 보유세(재산세, 종합부동산세)까지 확대해 제공한다고 밝혔다. 해당 서비스는 뉴아이의 인공지능(AI) 기반 ‘택스아이’를 활용한 민관 협업 서비스다.

한국부동산원 전경. 연합뉴스

이번 개편으로 2026년도 공동주택 공시가격을 반영한 보유세 산출 기능이 추가됐다. 이용자는 보유 중인 부동산 주소와 주택 수, 보유 기간 등을 입력하면 예상 보유세를 계산할 수 있다. 재산세와 종합부동산세를 구분해 확인할 수 있다.

또 전년도와 올해 예상 보유세를 비교할 수 있도록 해 공시가격 변동에 따른 세 부담 변화를 직관적으로 파악할 수 있게 했다. 한 가구가 여러 주택을 보유한 경우 최대 3주택까지 입력 가능하다.

서비스는 ‘부동산 공시가격 알리미’ 누리집과 부동산정보 앱에서 이용할 수 있다. 이날부터 6월 30일까지는 회원가입 없이 이용 가능하며, 상세 세액 산출 내역은 간편 로그인 후 10회까지 무료로 확인할 수 있다.

이헌욱 한국부동산원장은 “국민이 보다 쉽게 부동산 세금을 예측하고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 지원할 것”이라며 “앞으로도 국민 중심의 서비스 고도화를 이어가겠다”고 말했다.

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