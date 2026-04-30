대우건설, 세운구역서 추락재해 예방 캠페인…현장 안전 강화

대우건설이 건설현장 추락사고 예방을 위한 릴레이 캠페인에 참여하며 현장 안전 강화에 나섰다.

대우건설은 지난 29일 서울 중구 세운구역 일대에서 ‘건설현장 추락재해 예방 캠페인’에 참여했다고 30일 밝혔다. 서울지방고용노동청이 주관한 ‘릴레이 캠페인’의 일환이다. 고용노동청과 국토관리청 등 유관기관, 인근 현장 시공사 관계자들이 함께했다.

지난 29일 서울 중구 세운구역 내 대우건설 수표구역 도시정비형 재개발사업 현장에서 열린 ‘건설현장 추락재해 예방 릴레이 캠페인’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 대우건설 제공

참가자들은 대우건설 수표구역 도시정비형 재개발사업 현장에 모여 을지로3가와 세운구역 일대 6개 현장을 순회하며 캠페인을 진행했다. 현장에서는 추락재해 예방을 위한 현수막과 기술자료집을 배포하고, 근로자들에게 보호구 착용 식별띠와 쿨토시 등을 전달하며 기초 안전수칙 준수를 독려했다.

신동혁 대우건설 최고안전책임자(CSO)는 “추락재해는 기본적인 안전수칙 준수만으로도 충분히 예방 가능한 사고”라며 “안전은 어떤 상황에서도 타협할 수 없는 절대적 가치”라고 강조했다.

대우건설은 현재 ‘안전의 기본은 정리정돈, 사고예방의 시작입니다’를 주제로 전 현장에서 안전 캠페인을 전개하고 있다. 위치관제·스마트 안전교육·AI(인공지능) CCTV 등 스마트 기술을 활용한 예방 체계 구축에도 속도를 내고 있다. 또 협력회사 선정 시 안전등급제를 도입해 안전관리 역량을 평가에 반영하고 있다.

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