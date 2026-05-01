강북 메가스터디학원, 고3 수능 대비 ‘2026 썸머스쿨’ 모집… 7월 20일 개강

고3 수험생에게 여름방학은 대입 준비의 중요한 시기다. 1학기 학습 결과를 바탕으로 취약점을 보완하고 수능 대비 학습을 집중할 수 있는 기간이기 때문이다.

강북 메가스터디학원은 여름방학 학습 수요에 맞춰 고3 대상 ‘2026 썸머스쿨’을 운영한다고 밝혔다. 개강일은 7월 20일이다.

이번 과정은 수능 대비 국어·수학·영어 집중 학습을 희망하는 학생을 대상으로 모집한다. 전체 프로그램은 7월 20일부터 8월 14일까지 4주간 진행된다.

강북 메가스터디학원은 실전 대비를 위한 학습 지원 체계를 운영한다. 수능 전문 강사진이 상주하며 1:1 질의응답을 통해 수업 이해도를 높이고 학습 과정에서 발생하는 궁금증 해소를 돕는다. 또한 입시 담당 교사가 주기적으로 학습 계획을 점검하고 피드백을 제공해 학습 방향 설정을 지원한다.

교과 과정은 국어(문학·독서), 수학(수Ⅰ·수Ⅱ), 영어 등 필수 수업과 자율 선택 수업으로 구성된다. 수업은 오전 8시 10분 일일 테스트로 시작해 밤 10시 자기주도학습으로 마무리된다.

입학 전형은 모의고사 또는 학생부 교과 성적 기준의 ‘무시험 전형’과 ‘면접 전형’으로 나뉜다. 학원 측은 이전 시즌 졸업생과 현재 단과 수강생에게 수강료 10% 할인 혜택을 적용한다고 밝혔다.

강북 메가스터디학원 관계자는 “고3 수험생에게 여름방학은 중요한 학습 시기”라며 “학습 계획을 체계적으로 수립해 대비하는 것이 필요하다”고 말했다.

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