구윤철 "금융·외환 변동성에도 위기 대응력 충분"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 금융 외환시장의 변동성이 이어지고 있지만 위기 대응력은 충분한 수준이라고 30일 밝혔다.



구 부총리는 이날 서울 은행회관에서 주재한 확대 거시경제금융회의에서 "국고채 금리와 환율 등 금융·외환시장의 변동성은 지속되는 모습"이라며 "금융업권 스트레스 테스트에서는 유가·환율 등 주요 변수의 위기 상황 발생 시에도 대응 여력은 충분한 수준인 것으로 나타났다"고 말했다.

이찬진 금융감독원장(왼쪽부터), 신현송 한국은행 총재, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 이억원 금융위원장이 30일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 확대거시경제금융회의에 참석해 기념 촬영을 하고 있다.

그는 중동전쟁 휴전 협상이 교착된 가운데 경기하방, 물가상승 압력 증가, 공급망 교란 등 리스크 요인이 있다고 진단하고서 "정부와 관계기관은 비상대응체계를 빈틈없이 유지한 채 거시경제 및 금융·외환시장 안정에 만전을 기하겠다"고 강조했다.



구 부총리는 정유·석유화학·건설업 등 중동전쟁에 민감한 업종에 금융 지원 등을 확대하고 금융시장과 실물경제 성장 간의 선순환 구조를 강화하는 데 힘쓰겠다고 밝혔다.



그는 국민참여형 국민성장펀드 상품을 5월 중 출시할 수 있도록 세제지원을 위한 시행령 개정을 신속히 완료하고 24시간 외환시장 개장 및 역외 원화 결제 시스템 구축을 차질 없이 추진하겠다고 약속했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 확대거시경제금융회의에 참석해 모두 발언을 하고 있다.

구 부총리는 이날 새벽 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 연 3.50∼3.75%로 동결한 것에 대해 "대체로 예상 수준"에 부합한다는 평가가 나오고 있다고 전했다.



이날 회의에는 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원회 위원장, 이찬진 금융감독원 원장이 참석했다.



신 총재 취임 후 거시경제와 금융, 통화당국 수장인 이들 4명(F4)이 공개적으로 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다.



구 부총리는 "정부-중앙은행-금융당국은 탄탄한 팀워크를 바탕으로 정책 공조를 강화해 나갈 것"이라며 "거시건전성·금융 현안을 논의하는 다양한 소통·협의 채널의 발전 방안에 대해서도 함께 검토하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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